Tomu neuvěříte! Siri omylem přivolala na nevinného muže zásahovou jednotku

Technologie nemusí být jen dobrými sluhy, ale i zlými pány. Své o tom ví australský trenér bojových sportů, kterého v jeho tělocvičně před pár dny „navštívilo“ 15 po zuby ozbrojených policistů poté, co měl na tísňovou linku nepřímo nahlásit, že v tělocvičně řádí střelec. Háček je však v tom, že místo něj zprostředkovala nahlášení Siri a to ještě dost nešťastným způsobem.

Celý příběh z Austrálie je jednak neuvěřitelný a jednak dost zamotaný a plný pozoruhodných náhod. Vše začalo tím, že při jednom z ranních tréninků se začala trenérovi na jeho Apple Watch opakovaně aktivovat Siri, o čemž vzhledem k tomu, že o sobě nedá téměř vědět, neměl žádné tušení. Co čert nechtěl, při jedné z aktivací několikrát za sebou zopakoval 1-1-2, což je australský ekvivalent k našemu 112 či 158. Siri tato čísla pochopila tak, že na ně má zavolat a vytočila tedy policii, která hovor standardně přijala. Operátoři se sice snažili na trenéra mluvit, ten je však neslyšel a dál se věnoval svému svěřenci. A jelikož ten začal zřejmě zrovna část založenou na přesných úderech, chválil jej trenér slovy „good shot“, což si lze přeložit třeba jako „dobrá rána“ či „dobrá střela“. Policisté proto celý telefonát vyhodnotili jako nahlášení aktivního střelce v tělocvičně a vydali se s ním zatočit.

Krátce poté, co Siri zburcovala policejní složky, vtrhlo do tělocvičny ozbrojené komando s cílem střelce zneškodnit. O to větší bylo jejich překvapení, když zjistili, že je tělocvična prakticky prázdná a muž, který jim měl volat, respektive na kterého bylo telefonní číslo registrované u operátora, se věnuje tréninku svého svěřence. Trenéra nicméně i tak v poklidu vyvedli před tělocvičnu, aby s ním dořešili vše potřebné, a ten si tak díky tomu mohl udělat obrázek o velikosti celého zásahu. Kolem celé jeho tělocvičny totiž stála policejní auta s rozsvícenými majáky a několik sanitek se zdravotníky připravenými okamžitě pomoci obětem střelby. Zkrátka a dobře, scéna jako z akčního filmu – a to vše kvůli souhře náhod a Siri.