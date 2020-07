„Na Siri ve svém iPhonu jsem nikdy nemluvila,“ říká žena, která jí propujčila svůj hlas

V současné době může Siri mluvit na uživatele různými hlasy a přízvuky, většina lidí má ale hlasovou virtuální asistentku od Applu spojenou zejména s hlasem Susan Bennett. Tato herečka byla v červenci roku 2005 najata k tomu, aby po dobu jednoho měsíce – čtyři hodiny denně, pět dní v týdnu – seděla ve studiu a předčítala do mikrofonu věty, které zdánlivě nedávaly žádný smysl. Nijak nepátrala po tom, proč musí do mikrofonu říkat věty typu „zzzz ding“ – plnila zkrátka zadanou práci. Neměla ani tušení, že její hlas budou o šest let později poslouchat miliony lidí po celém světě. Jaký je životní příběh Susan Bennett, která se stala hlasem Siri?

Susan Bennett se v sedmdesátých letech pokoušela v Atlantě živit zpěvem v hudebních klubech, díky čemuž se dostala ke spolupráci například s Burtem Bacharachem nebo Royem Orbisonem. Z klubů se postupně přesunula do nahrávacích studií, kde působila jako vokalistka, živila se ale například také nahráváním zpívaných reklamních popěvků pro společnosti Coca-Cola, McDonald’s, Macy’s, Goodyear nebo třeba IBM. Poté, co si najala hlasového kouče a agenta, začaly přibývat další a další zakázky, a hlasem Susan Bennett promlouvaly například reproduktory v letadlech společnosti Delta Airlines, ale také GPS navigace. Počátkem tohoto tisíciletí pracovala Susan Bennett pro telekomunikační společnost Lucent Technologies, pro kterou nahrávala automatické odpovědi. Podle jejích slov se tato práce výrazně lišila od všech zakázek, se kterými měla do té doby zkušenost. Namísto konkrétních frází musela Susan nahrávat zdánlivé nesmysly, ze kterých se pak na počítači vytvářely celé fráze a věty. „Byl to velmi fascinující proces,“ zavzpomínala v jednom z rozhovorů. „Přes hlasivky jsem musela nosit takový malý pásek – laryngograf – který kvůli konzistenci měřil vlnové délky mé řeči. Musela jsem vše vyslovovat s neuvěřitelnou přesností.“

V létě roku 2005 přišla ona osudová nabídka. Pocházela od firmy ScanSoft, která byla jednou z největších společností, zabývajících se tvorbou automatických hlasových nahrávek. Susan Bennett opět čekalo nahrávání bizarních vět typu „Militia Oy Hallucinate Buckram Okra Ooze“, „Cow hoist in the tub hut today“ nebo „Cathexis fefatelly sexual ease stump“. Jednotlivé věty pak opakovala s různými obměnami, kdy se například měnily jednotlivé samohlásky. Zadavatel kladl velký důraz na precizní výslovnost, vše muselo být pronášeno stejným tónem, ve stejné výšce a ve stejném tempu. Susan Benett s trochou nadsázky připouští, že na ní tato náročná zakázka zanechala jisté stopy. Myslela si, že nahrává další automatické odpovědi pro telefonní automaty, pravda ji ale nakonec doslova šokovala. „O pět až šest let později se z mého hlasu stala Siri,“ vzpomíná. Vzhledem k tomu, že pracovala pro ScanSoft, ji vůbec nenapadlo, že by se vlastně mohlo jednat o práci pro společnost Apple. „V podstatě jsem jim [společnosti ScanSoft, pozn. red.] dala souhlas k použití mého hlasu kdekoliv,“ uvedla.

To, že se její hlas objevil v iPhonu 4s, se dozvěděla náhodou. Jeden z jejích kolegů jí napsal e-mail, ve kterém stálo:„Hrajeme si s tím novým iPhonem, a zní úplně jako ty!“. Susan Bennett po letech přiznává, že se jí s celou zakázkou pojí ambivalentní pocity. Těšilo ji, že je novým hlasem Applu, byla ale zklamaná, že od cupertinské společnosti nikdy nedostala zaplaceno – jakkoli se to zdá pochopitelné, protože smlouvu podepsala s firmou ScanSoft. „Nedostala jsem žádnou odměnu za to, že jsem promlouvala z milionů, milionů, a milionů zařízení,“ vypráví, a přiznává, že byla zkrátka velmi naivní. Celou věc ale nyní pokládá za velkou životní lekci, a také za příležitost, která jí otevřela dveře k dalšímu kariérnímu postupu. „Takže opravdu nemám se Siri problém,“ směje se. „Jsem za ni velmi vděčná,“ dodává. S příchodem iPhonu 5S se hlas Siri změnil, a Susan si původně myslela, že Apple najal pro tyto účely jinou herečku – ve skutečnosti šlo ale jen o digitální změnu Susanina hlasu. Susan uvádí, že „v civilu“ mluví o něco výše posazeným hlasem, takže si ji lidé obvykle se Siri nespojí. Často ji ale poznají ve chvíli, kdy hlas posadí níže. Susan podle svých slov nikdy na Siri ve svém vlastním iPhonu nemluvila, a ani se nepovažuje za technologicky zdatného jedince. Hlasem se živí dodnes, a často se jedná o zakázky, které nějak souvisí se Siri. Účinkovala v podcastu s názvem Jones a hrála v kapele jménem „Boomer Gone Wild!“. Na otázku, co je smyslem života, odpovídá s oblibou:“Humor“.