Robotické sekačky Anker teď koupíte v DATARTu o 20 % levněji. Trávník posečou samy a bez obvodového drátu

Komerční sdělení: Pokud vás každé jaro a léto čekají pravidelné souboje s přerostlým trávníkem, možná nastal čas přenechat tuto práci moderním technologiím. V DATARTu totiž nyní běží zajímavá akce na robotické sekačky Anker eufy, díky které můžete u vybraných modelů ušetřit rovnou 20 % z pořizovací ceny. A vzhledem k tomu, že jde o jedny z nejpokročilejších robotických sekaček na trhu, rozhodně stojí za pozornost.
Robotické sekačky Anker eufy lákají především na jednoduchou instalaci bez nutnosti pokládat obvodový drát. O orientaci po zahradě se starají pokročilé kamery a chytré algoritmy, díky kterým si sekačka sama vytvoří mapu pozemku a následně se o trávník stará zcela autonomně. Výsledkem je perfektně upravený trávník bez toho, abyste museli vytahovat klasickou sekačku nebo řešit složitou instalaci.
Do akce jsou zařazeny modely Anker eufy E15 a E18. Zatímco model E15 je určen pro pozemky o rozloze zhruba do 800 m², výkonnější E18 zvládne podle výrobce až přibližně 1200 m². Oba modely využívají akumulátorový pohon, disponují šířkou záběru 20 cm a poradí si nejen s rovným terénem, ale i členitějšími zahradami se stromy nebo keři.
Získání slevy je navíc velmi jednoduché. Stačí si v průběhu akce vybrat některý z podporovaných modelů a při nákupu využít možnost „Koupit se slevou“, díky které se následně odečte 20 % z ceny produktu. Akce platí do 7. června 2026 nebo do odvolání.
Pokud tedy přemýšlíte nad tím, jak si letos usnadnit péči o zahradu a zároveň ušetřit čas, který můžete věnovat rodině, sportu nebo odpočinku, současná nabídka DATARTu rozhodně stojí za prozkoumání. Robotické sekačky už dávno nejsou výsadou technologických nadšenců a právě podobné akce ukazují, že automatizovaná péče o trávník začíná být dostupnější než kdy dříve.