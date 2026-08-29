Konec chaosu v mobilu i zbytečného stresu. Tyto nové aplikace pro iPhonevám neuvěřitelně usnadní život

Seznam
Tably
Tably je praktická aplikace pro všechny, kteří používají otevřené panely prohlížeče jako seznam věcí „na potom“. Článek, produkt, video nebo třeba formulář stačí nasdílet do aplikace, případně doplnit důvod uložení a určit, kdy se k němu chcete vrátit. Jakmile nastane správný čas, Tably položku připomene a nabídne možnosti Later, Done nebo Delete, aniž byste museli původní stránku znovu otevírat.
Uložené položky lze prohledávat podle názvu či přidaného důvodu a filtrovat podle účelu. Aplikace přitom neprochází otevřené panely ani historii prohlížení a data standardně uchovává přímo v zařízení bez nutnosti účtu. Nově navíc nabízí přepracovaný vzhled a plnohodnotný tmavý režim.
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Awaii
Awaii se snaží udělat pořádek ve skupinovém plánování dovolených a výletů. Na jednom místě lze shromažďovat tipy na ubytování, restaurace, aktivity, dopravu či zajímavá místa, hlasovat o nich a pomocí přehledné heatmapy najít termín, který vyhovuje celé skupině. Z vybraných návrhů pak postupně vznikne společný itinerář rozdělený podle jednotlivých dnů.
Aplikace zvládá také evidenci rezervací, nákladů a rozdělení výdajů, seznamy věcí k zabalení nebo zobrazení plánovaných míst na mapě. Změny, nové návrhy a rozhodnutí vidí členové ve společném přehledu a hotový plán lze exportovat do PDF. Awaii navíc funguje offline a provedené změny synchronizuje po opětovném připojení k internetu.
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Hobby Tracker
Hobby Tracker slouží k jednoduchému zaznamenávání koníčků, od čtení a hudby přes sport až po zahradničení nebo fotografování. U aktivit lze sledovat čas, poznámky či dosažené milníky a následně si svůj pokrok prohlédnout v měsíčních a ročních Recapech.
Aplikace nesází na série ani každodenní cíle, takže z volného času nedělá další honbu za produktivitou. Funguje na iPhonu, iPadu a Macu, nevyžaduje účet, neobsahuje reklamy ani sledování a je zdarma bez předplatného.
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Migrain Tracker Mira
Mira je bezplatná aplikace pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět svým migrénám a odhalit možné spouštěče jednotlivých záchvatů. U každé epizody si můžete zaznamenat její délku a intenzitu, místo i typ bolesti, doprovodné příznaky, užité léky nebo to, co vám přineslo úlevu. Nechybí přehledné statistiky, vizuální mapa bolesti, sledování souvislostí s menstruačním cyklem ani hodnocení dopadu migrény na běžný život pomocí metody MIDAS. Záznamy lze exportovat do CSV a sdílet s lékařem, takže při návštěvě nemusíte složitě vzpomínat, kdy a za jakých okolností se potíže objevily. Aplikace spolupracuje s Apple Health, Siri, iCloudem a widgety na ploše i uzamčené obrazovce. Veškerá data přitom zůstávají uložená pouze v zařízení a soukromém úložišti iCloud, bez reklam a placených funkcí.
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