Doporučeno Applem: Pacer Pedometer & Step Tracker

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Dnes se blíže podíváme na aplikaci Pacer Pedometer & Step Tracker.

Vzhled

Poté, co vám aplikace předvede stručný přehled svých funkcí a vlastností, se vás zeptá na podrobnosti ohledně vašeho pohlaví, věku, váhy, výšky a cíle, a na základě těchto údajů vám vygeneruje váš vlastní plán. K vytvoření profilu v aplikaci můžete kromě e-mailu nebo účtu na sociálních sítích použít i funkci Sign in with Apple. Hlavní obrazovka aplikace sestává z přehledu vašich ušlých kroků, spálených kalorií, času, stráveného aktivitou a ušlé vzdálenosti. Ve spodní části displeje pak naleznete tlačítko pro přechod do vašeho profilu, k souhrnnému přehledu, komunitní stránce a k sekci s objevování obsahu.

Funkce

Jak název napovídá, má aplikace Pacer Pedometer & Step Tracker sloužit k měření počtu vašich kroků a monitorování chůze. Je určena jak těm, kteří se často vydávají na delší túry, tak i těm, kteří se jen čas od času projdou a chtějí třeba jen dosáhnout oněch pověstných deseti tisíc kroků denně. Jeho klíčovou funkcí je pochopitelně krokoměr, u toho to ale zdaleka nekončí. Aplikaci lze propojit s vašimi Apple Watch, můžete v ní využít tak nejrůznější výzvy a zvyšovat svoje cíle. Samozřejmostí je také zobrazení přehledu o tom, jak se vám daří a jakých pokroků se vám podařilo dosáhnout. Aplikace je ke stažení zdarma, prémiová verze vás vyjde na 99 korun měsíčně. Za tuto cenu získáte odstranění reklam, možnost účastnit se výzev, objevování tras, zálohování do cloudu, export do PDF, interaktivní grafy a řadu dalších bonusových funkcí. Prémiovou verzi si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu sedmi dní.