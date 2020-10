Doporučeno Applem: Sweat Deck aneb vylosujte si cvičení

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Dnes se blíže podíváme na fitness aplikaci Sweat Deck.

Vzhled

Sweat Deck není tak úplně tradiční fitness aplikace – proto vás po jejím prvním spuštění nejprve čeká stručné seznámení s tím, jakým způsobem vlastně funguje a jak se používá. Na hlavní obrazovce aplikace Sweat Deck se nachází přehled karet s názvy jednotlivých cviků. V levém horním rohu najdete tlačítko pro přechod k nastavení, sdílení a přizpůsobení aplikace, vpravo nahoře se pak nachází odkaz pro zakoupení Pro verze (99 korun jednorázově). Ve spodní části hlavní obrazovky aplikace se pak nachází tlačítko pro přizpůsobení aktuálního cviku.

Funkce

Aplikace Sweat Deck nabízí možnost zcela náhodného sestavení různých základních cviků. Cviky vám aplikace vybírá na základě losování, kdy si z virtuálního balíčku taháte náhodně karty s jednotlivými cviky. Sweat Deck nabízí bohatý přehled základních cviků, do balíčku karet můžete zařadit také žolíky s vašimi vlastními cviky. Na další kartu s jiným cvikem se přesunete klepnutím, pokud chcete cvik vynechat, kartu odsunete do strany. Součástí každé karty je názorná animace s daným cvikem. Aplikace je v základní verzi zdarma, za jednorázový poplatek ve výši 99 korun získáte možnost přidání dalších cviků – jak vašich, tak i z bohatší nabídky v aplikaci, možnost vytvoření vlastních sestav cviků, zobrazení historie cvičení, ukládání cvičení do nativního Zdraví ve vašem iPhonu a další bonusy.

Závěrem

Sweat Deck je rozhodně originální aplikace, která bude vyhovovat spíše příležitostným cvičícím a příznivům základních cviků. Díky prvku náhody vás sestava nebude nudit, bezplatná verze aplikace je pro základní použití naprosto dostačující.