5 skvělých aplikací pro iPhone, které vám usnadní každodenní život

Checklist

Checklist je aplikace na správu seznamů úkolů, která vám pomůže snadno synchronizovat váš život napříč zařízeními a s přáteli, rodinou a kolegy. Vytvořte si neomezený počet seznamů úkolů a podúkolů a sepište si vše, co potřebujete. Velké projekty si můžete rozdělit na menší, zvládnutelné kroky. Nemáte čas vymýšlet seznam od nuly? Vyberte si z tisíců předpřipravených šablon na cokoliv, co potřebujete – ať už jde o stěhování se do nového bytu, plánování dovolené nebo týdenní nákup. Vytvořte si online účet Checklist a mějte své seznamy vždy po ruce, ať už pracujete na telefonu, počítači nebo tabletu. Aplikace funguje i v offline režimu, takže se nemusíte bát o svá data, ani když nemáte připojení k internetu.

Aplikaci Checklist stáhnete zde.