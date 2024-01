Za aplikace lze nově zaplatit i mimo App Store, povolil Apple. Má to ale háček

Jestli je za něco Apple ze strany vývojářů a v posledních letech už i úřadů dlouhodobě kritizován, pak je to jeho přístup k App Storu. Ten totiž jednak pevnou rukou řídí, kvůli čemuž se tak do něj leckterá aplikace nedostane, ale hlavně skrze něj vybírá provize od vývojářů za prodeje jejich aplikací, potažmo dodatečného obsahu do nich. Nelze se proto příliš divit, že je za tyto praktiky v některých zemích vyšetřován, přičemž v USA jej nyní dokonce tento soudní proces nyní přiměl pozměnit pravidla App Storu tak, aby byla o něco otevřenější. Skoro by se však chtělo říci, že tato změna je jen „na oko“ a dokáže naštvat.

Apple včera v tichosti oznámil aktualizaci podmínek použití App Store, ve kterých oznámil na první pohled zásadní změnu a to sice to, že si vývojáři mohou do aplikaci přidávat tlačítka na přesměrování uživatelů mimo platební brány Applu. Ti tak budou moci za dodatečný obsah v aplikacích, potažmo za aplikace jako takové zaplatit jinými způsoby než přes App Store, po čemž vývojáři v minulosti skutečně volali. Zdánlivě skvělá zpráva má však velký háček. Apple sice nyní umožňuje platby za aplikace mimo App Store, ale nezrušil vývojářům povinnost platit za tyto prodeje provize. A co víc, provize bude chtít po vývojářích na základě jejich účetnictví i za nákupy, které proběhnou do sedmi dnů od prokliku z aplikace na danou platební metodu.

Dá se tedy říci, že pro vývojáře je možnost přesměrování uživatelů z aplikace na jiné platební metody než je řešení v App Store ve výsledku naprosto zbytečná, jelikož nic neřeší. Dává jim totiž sice do ruky možnost volby, nicméně o část peněz z výdělku za aplikaci přesto přijdou. Navíc je pro ně poměrně složité platební brány třetích stran na tlačítka v aplikacích propojit, jelikož bude celý proces podléhat schválení ze strany Applu a tak podobně. Vzhledem k tomuto všemu se tak zdá otázkou času, kdy bude tato myšlenka Applu opět soudně napadnuta. Druhou variantou je pak to, že vývojáři zkrátka odmítnou Applu své účetnictví poskytovat, provize mu nevyplatí a svět bude čekat na to, jak Apple zareaguje. Tak či tak nás čekají zajímavé chvilky.