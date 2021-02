Díky této aplikaci lze váš Mac ovládat ovladačem z herní konzole

V noci na včerejšek se v Mac App Store objevila velice zajímavá aplikace, díky které budete moci využít ovladač ze své herní konzole k ovládání Macu. Aplikace se jmenuje Controlly a v App Store jí najdete zde.

Jde vlastně o velice jednoduchou věc. Aplikace dokáže rozpoznat, když se k Macu pokoušíte připojit dálkový ovladač například od PlayStationu nebo Xboxu. Prostřednictvím uživatelského rozhraní je pak možné namapovat velké množství funkcí na jednotlivá tlačítka na ovladači a namapovat si tak například oblíbené funkce pro přehrávání multimediálního obsahu.

Aplikace dokáže na ovladač simulovat kliky interakci s myší, funkce multimediálního přehrávání (play/pause/skip), základní ovládací funkce (úroveň hlasitosti, ztlumení, ovládání jasu) a zároveň i poněkud omezené možnosti ovládání systémových nástrojů a funkcí, jako je třeba Launchpad, zobrazení plochy a jejich přepínání máte-li jich aktivních více, přepínání připojených monitorů a další. Na analogové páčky je pak možné namapovat pohyb kurzoru nebo scrollování. Autoři aplikace nabízí sedmidenní trial k vyzkoušení, pokud vás aplikace zaujme, pro její další používání je třeba zaplatit poplatek 4EUR/99 Kč.

S aplikací by měla spolupracovat celá řada dálkových ovladačů využívajících Bluetooth. DualShock z PS4 funguje dle recenzí znamenitě, i ovladač z Xboxu by měl být po poslední aktualizaci dobře použitelný. S aplikací by však měly hladce spolupracovat i ovladače z nové generací konzolí.