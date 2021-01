Siri, ovládání třetích stran a dotykový displej: Takto by mohl vypadat nový ovladač pro Apple TV

Součástí novějších modelů Apple TV je dálkový ovladač Siri Remote. Ten se ale ze strany uživatelů nesetkává s jednoznačně pozitivní odezvou – některým vadí jeho nepoužitelnost ve tmě, jiní mají problémy s tlačítky nebo s fungováním dotykové plochy. Řada uživatelů proto k ovládání své Apple TV používá raději svá chytrá zařízení od Applu. Na internetu se objevil zajímavý koncept ovladače k Apple TV, který by jistě uvítala řada z nás. Tvůrci konceptu pracovali s představou multi-touch ovládání a nechali se v mnohém inspirovat iPodem Nano sedmé generace.

Fotogalerie Apple TV Remote Concept 1 Apple TV Remote Concept 2 Apple TV Remote Concept 3 Apple TV Remote Concept 4 +2 Fotek Apple TV Remote Concept 5 Vstoupit do galerie

Dálkový ovladač s multi-touch displejem by mohl být nejen zařízením, které potěší nejednoho ze stávajících majitelů Apple TV, ale mohl by se stát také jedním z lákadel pro potenciální nové majitele. Ovladač ve stylu iPodu s dotykovým displejem by navíc mohl uživatelům poskytovat mnohem více možností než jen pouhé ovládání Apple TV. Tvůrci konceptu uvádí, že Apple TV by bylo možné částečně ovládat za pomoci hardwarových tlačítek pro ovládání hlasitosti, k návratu zpět by zase mohlo posloužit boční tlačítko. Tlačítko pro vypínání by bylo možné využít pro uspání, vypnutí nebo zapnutí Apple TV. Namísto obvyklého Lightning portu by budoucí ovladač mohl být opatřen USB-C portem, podobně jako třeba ovladače k některým populárním herním konzolím.

Jednou z velmi užitečných funkcí tohoto ovladače by pak byla možnost nalezení za pomoci aplikace Najít, k čemuž by mohlo napomoci také osazení čipem U1. Dotykový displej by zase mohl nabídnout širší možnosti, co se týče práce se „softwarovými“ tlačítky. Vzhledem k typu zařízení by mohlo být možné obohatit ovladač o užitečná rozšíření třetích stran nebo přizpůsobitelné virtuální ovladače, a uživatelé by si mohli rozvržení tlačítek přizpůsobit na míru. Samozřejmostí by měla být přítomnost virtuální asistentky Siri s možností hlasové aktivace prostřednictvím vestavěného mikrofonu. Ovladač v tomto konceptu funguje na podobném principu jako Apple Watch ve vztahu k iPhonu, mohla by na něm tedy teoreticky běžet upravená varianta operačního systému watchOS. Součástí operačního systému v ovladači by také mohly být nástroje, sloužící k ověření transakcí nebo k přihlášení k vybraným aplikacím a účtům. Jak by se vám zamlouvalo dálkové ovládání k Apple TV s dotykovým displejem?