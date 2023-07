Porsche předběhlo nový CarPlay, přes jeho aplikaci lze nyní v autě ovládat mnohé

Od představení infotainmentu Apple CarPlay nové generace již uplynul více než rok, jeho nástup je však zatím doslova hlemýždí. Plné nasazení nové verze CarPlay totiž zatím nenabízí žádnou automobilka a jen hrstka pak nabízí doslova jednotky prvků, které Apple v souvislosti s touto novinkou odhalil. Ačkoliv není v současnosti tak úplně jasné, kde se celá věc zasekla, zdá se, že minimálně automobilce Porsche již došla trpělivost a funkce nového CarPlay fikaně obešla.

Porsche oznámilo před pár hodinami aktualizaci své mobilní aplikace My Porsche App, která nabízí samozřejmě i podporu CarPlay. Tento update je velmi zajímavý zejména kvůli tomu, že přináší integraci ovládacích prvků pro audio, klima, osvětlení, jízdní režimy či zábavné funkce, což jinými slovy znamená, že všechny tyto věci lze nově ovládat přímo přes CarPlay, byť nikoliv přes jeho nativní ovládací prvky, ale přes spuštěnou aplikaci My Porsche. Německá automobilka tedy velmi jednoduchým krokem ukázala, jak lze myšlenku nové generace CarPlay využít ve svůj prospěch a my bychom se proto vůbec nedivili, kdyby další automobilky přišly s naprosto stejným řešením, které sice poskytne uživatelům vyšší komfort v rámci digitálního ovládání auta, ale zároveň zůstane automobilkám zachován alespoň částečný vliv na celkové pojetí daného softwarového řešení, jelikož právě o ten by při podpoře nové generace CarPlay přišly.