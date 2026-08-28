Od první třídy po vysokoškolská skripta. Jak vybrat správnou techniku pro studium, pohodlí i rozpočet?

Komerční sdělení: Mladí Češi patří v digitálních dovednostech k evropské špičce. Podle Eurostatu se řadí na druhé místo v EU a alespoň základní digitální dovednosti má více než devět z deseti studentů. S rostoucím významem technologií ale přichází pro rodiče důležitá otázka: jak vybrat notebook, počítač či chytrou elektroniku tak, aby ji dítě skutečně využilo a neplatilo se za zbytečnosti?
Na prvním stupni notebook vybírejte i podle hmotnosti
První školní notebook nemusí být výkonnostní rekordman. Pro domácí úkoly, videohovory, prezentace a vyhledávání studijních materiálů je důležité, aby se dítěti notebook dobře používal, snadno se přenášel a svou hmotností zbytečně nezatěžoval jeho záda.
„U mladších dětí hledejte lehčí zařízení s dostatečným výkonem, jako je například notebook Lenovo IdeaPad Duet 3, který váží pouze 1,47 kilogramu. Žák na něm plynule zvládne tvořit prezentace, psát poznámky i vyhledávat materiály ke studiu,“ radí Roman Šubrt, vedoucí produktového marketingu IT/GSM DATART.
První telefon nemusí přijít s prvními školními roky
Rodiče u mladších školáků často řeší ještě jednu otázku: Jak zůstat s dítětem v kontaktu, aniž by mu do ruky dali zařízení plné sociálních sítí a dalších lákadel? Právě tady mohou dávat smysl dětské chytré hodinky. Umožňují základní komunikaci a současně mohou nabídnout lokalizaci dítěte, aniž by dítě potřebovalo plnohodnotný smartphone.
„Modely jako LAMAX WatchY4 Plus fungují jako jednoduchý komunikační nástroj, ale bez rušivých prvků internetu a sociálních sítí. Umožňují volání a posílání zpráv přednastaveným kontaktům, a navíc díky GPS modulu dají rodičům informaci, zda dítě v pořádku dorazilo do školy. Nechybí v nich ani SOS tlačítko pro případ nouze nebo možnost nastavit bezpečnou zónu, při jejímž opuštění dostane rodič upozornění do svého telefonu. Při výběru konkrétního modelu je vhodné věnovat pozornost jeho funkcím a technickým specifikacím, které se mohou mezi jednotlivými produkty lišit,“ upřesňuje Šubrt.
Středoškoláci už potřebují myslet dopředu
Na střední škole přestává být notebook jen na psaní úkolů. Studenti pracují v několika aplikacích zároveň, používají specializované programy a téměř 79 % mladých Čechů do 24 let dnes navíc využívá i generativní AI.
„Při výběru pro středoškoláka dává smysl myslet několik let dopředu. Ideální rezervou je 16 GB operační paměti a spolehlivá výdrž baterie,“ říká Šubrt a jako univerzální volbu zmiňuje notebook HP 250R G10, který nabízí větší displej s pohodlnou klávesnicí vhodnou pro každodenní práci.
Vysoká škola mění pravidla hry: Záleží na oboru
Rozdíly ve výběru techniky jsou nejviditelnější na univerzitě. Student historie potřebuje od notebooku něco jiného než budoucí architekt. Pokud většinu dne tvoří psaní textů a rešerše, vyplatí se zaměřit hlavně na klávesnici, kvalitní displej a dlouhou výdrž baterie.
„Praktickou volbou pro vysokoškoláka tedy může být například Apple MacBook Air 13″ M5 , případně MacBook Neo 13″ A18 Pro. Hodí se hlavně studentům, kteří už používají iPhone nebo další zařízení od Applu a chtějí mezi nimi jednoduše sdílet soubory, fotografie nebo třeba připojení k internetu,“ radí Tomáš Hrouda, vedoucí oddělení Apple DATART s tím, že pro studenty je u notebooku důležitým parametrem i výdrž baterie či hmotnost.
„Při výběru notebooku pro studium bych se nezaměřoval pouze na jeho výkon. Pokud ho studenti nosí každý den mezi přednáškami, ocení především nízkou hmotnost a dostatečně dlouhou výdrž na jedno nabití. Z hlediska praktičnosti může být užitečné také USB-C nabíjení, zatímco MacBook Air nabízí navíc možnost využít MagSafe,“ dodává Hrouda.
Budoucí programátor potřebuje něco jiného
U technických, grafických nebo kreativních oborů už může být potřeba výrazně vyšší výkon. Vývojářské prostředí, práce s grafikou, střih videa nebo 3D modelování mohou vyžadovat výkonnější procesor, více operační paměti nebo samostatnou grafickou kartu.
„Pro náročnější práci může být vhodný například Acer Nitro Lite 16, který nabízí samostatnou grafiku a větší výkonovou rezervu. Před nákupem se ale vyplatí ověřit požadavky programů, které bude student při studiu skutečně používat,“ říká Šubrt ze společnosti DATART.
Při výběru notebooku rozhodují potřeby studenta i rozpočet
Při výběru notebooku rozhoduje především jeho velikost, hmotnost, výkon, výdrž baterie
a kvalita displeje. Významnou roli ale samozřejmě hraje také cena. Ta se letos podle společnosti DATART pohybuje v průměru kolem 19 000 korun včetně DPH, což představuje přibližně šestiprocentní meziroční nárůst.
„Vyšší průměrná cena ukazuje, že studenti a jejich rodiče jsou ochotni investovat do zařízení, které jim bude dobře sloužit několik let. Zároveň ale platí, že nejdražší notebook nemusí být pro konkrétního studenta tím nejlepším. Důležité je především vycházet z toho, k čemu ho bude skutečně používat,“ říká Šubrt.
Fotka z internetu osobní zkušenost nenahradí
Procesor, velikost operační paměti nebo úložiště lze snadno porovnat online. Některé důležité vlastnosti ale z tabulky parametrů nevyčteme. Jak pohodlně se na notebooku píše? Jak působí displej při delším používání? Je konstrukce příjemná na dotek? A nebude zařízení po několika minutách v ruce nebo v batohu zbytečně těžké?
„Ze zkušenosti zákazníků rozhodně doporučujeme před nákupem několik modelů fyzicky vyzkoušet. Na prodejně DATART si může student nebo rodič porovnat klávesnici, velikost displeje, skutečnou hmotnost i celkové zpracování. Parametry pomohou výběr zúžit, osobní zkušenost ale často ukáže, který notebook bude studentovi vyhovovat nejlépe. Rozhodující by proto mělo být především to, jak často bude zařízení skutečně používat,“ uzavírá Šubrt.