Před začátkem školního roku jdou na Alze na dračku hlavně notebooky

Tisková zpráva: Období krátce před začátkem školního roku navyšuje poptávku po některé elektronice. Například společnost Alza letos v srpnu eviduje oproti červenci o 40 % vyšší prodeje notebooků. Rodiče a studenti ale musí zpravidla pro nový školní rok pořídit celou řadu dalších nezbytností. Mnoho lidí už proto dnes vítá možnost nákupů u jednoho prodejce. Je tak možné ušetřit nejenom čas a náklady na dopravu, ale například i celkovou cenu pořízeného zboží díky speciálním nabídkám či studentským slevám.

Z dat Alzy vyplývá, že nejvýznamnější nárůst prodeje školních pomůcek a výpočetní techniky nastává v období těsně před začátkem školního roku. „Konkrétně zaznamenáváme největší poptávku během posledního víkendu před zahájením školního roku a v průběhu posledních srpnových víkendů“, vysvětluje PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská s tím, že zatímco notebooky a výpočetní technika zažívají vždy v srpnovém období růst, například mobilní telefony se v daném čase nijak výrazně více neprodávají.

Průměrná útrata za školní notebook pro jednotlivce se podle divizního ředitele Alzy Jana Horáčka obvykle stabilně pohybuje okolo 20 tisíc Kč. Nelze ale definovat jednotný „typický“ školní notebook: „Zákazníci volí zařízení podle různých potřeb a požadavků. Někteří zákazníci investují do počítače několik tisíc korun (4–5 tisíc Kč), což jsou často modely vhodné pro nejmladší studenty a jejich první seznámení s počítačem. Na druhé straně, existují i výkonné notebooky určené pro práci s grafikou, videem nebo dokonce pro hraní PC her. Tyto špičkové modely mohou stát i více než 100 tisíc Kč“, uvádí Horáček.

Zákazníci v období konce prázdnin také využívají různé finanční produkty, což potvrzuje ředitelka služeb Alzy Petra Janovská: „V srpnu a září evidujeme zvýšený zájem o finanční služby jako je nákup na splátky nebo na Třetinku, kdy zákazník zaplatí 1/3 z celkové ceny produktu a ihned si zboží odnese. Tuto možnost často využívají zákazníci především při nákupu tabletů a notebooků pro starší školáky.“

Bez ohledu na cenu lze ale snadno definovat parametry, které by měl školní notebook splňovat. Je potřeba, aby byl lehký a kompaktní a vešel se do běžného školního batohu. Měl by disponovat dlouhou výdrží baterie a podle Horáčka není dobré opomíjet výkon: „V závislosti na věku studenta a jeho studijním zaměření by měl mít spolehlivý školní notebook minimálně 8 GB RAM a 256 GB SSD disk, což je standard splňovaný většinou notebooků v naší nabídce. Nejžádanějšími značkami notebooků jsou Lenovo, Asus, HP, Acer, Dell a Apple, přičemž výběr mezi těmito značkami závisí na konkrétních potřebách, preferencích a rozpočtu“, vysvětluje. Nákup elektroniky před školním rokem zdaleka není výsadou jednotlivců, připravují se také instituce: „Evidujeme zvýšený zájem o výpočetní techniku k dodání do škol“, doplňuje divizní ředitel Alzy.

Mezi obvyklou výbavu školáků a studentů patří vedle elektroniky také sešity, penály, psací potřeby, sportovní vybavení a pro mladší věkové kategorie například i hračky pro krácení volného času a rozptýlení o přestávkách. Školní seznam tak dovede být velmi dlouhý. Jeho položky se ale dají při volbě správného obchodu snadno obstarat. Například právě Alza.cz nabízí pro období, kdy se děti vrací zpátky do školy, přehledný rozcestník. Umožňuje snadnou orientaci v tom, co je potřeba, a to pro všechny stupně akademického žebříčku. Držitelé studentských ISIC průkazů mohou také v Alze nakupovat v rámci studentského programu, který nabízí slevy, speciální ceník i jednorázové akce.

Zákazníci navíc mohou využít služby „Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš“, která garantuje rychlé dodání do jednoho z více než 1 400 AlzaBoxů po celém Česku. To pro zákazníky znamená bezkonkurenčně rychlou a pohodlnou cestu k požadovanému zboží.

