Apple po 7 letech zlomil největší tabu. macOS na iPadu ovládnete tím nejpřirozenějším způsobem

Funkce Sidecar patří od svého představení v roce 2019 mezi nejzajímavější ukázky propojení ekosystému Applu. Umožňuje proměnit iPad v externí displej pro Mac a rozšířit si tak pracovní plochu prakticky kdekoli bez potřeby dalšího monitoru. Přesto však měla jednu překvapivou slabinu. Přestože uživatelé měli obraz macOS doslova pod konečky prstů, samotným prstem jej ovládat nemohli.
Apple sice v minulosti nabízel podporu některých multidotykových gest, kdy k dispozici bylo posouvání dvěma prsty, přibližování sevřením či tříprstá gesta pro kopírování, vložení nebo vrácení poslední akce. Jakmile ale bylo potřeba kliknout na tlačítko, otevřít aplikaci nebo pracovat s prvky rozhraní macOS, bylo nutné použít myš, trackpad nebo Apple Pencil. Právě to řada uživatelů dlouhodobě kritizovala jako zbytečné omezení.
S příchodem macOS 27 Golden Gate a iPadOS 27 však Apple tento nedostatek odstraňuje. Nová funkce Direct Touch umožní ovládat prostředí macOS zobrazené na iPadu přímo prstem. Klepnutí bude fungovat stejně jako kliknutí myší, takže bude možné otevírat aplikace, aktivovat tlačítka, vybírat položky nebo pracovat s běžnými prvky systému mnohem přirozenějším způsobem. Podpora Apple Pencil přitom zůstává zachována, což ocení především kreativní profesionálové a uživatelé vyžadující vyšší přesnost.
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V praxi jde o změnu, která může výrazně zpříjemnit každodenní práci. Uživatelé využívající iPad jako přenosný druhý monitor při cestování, prezentacích nebo práci mimo kancelář už nebudou muset při každé jednoduché interakci přesouvat ruku k trackpadu. Některé úkony zvládnou okamžitě přímo na displeji iPadu. Sidecar se tak výrazně přibližuje funkcionalitě, kterou již delší dobu nabízejí některá řešení třetích stran.
Novinka má nicméně několik podmínek. Vyžaduje Mac s čipem Apple Silicon a nainstalovaným systémem macOS 27 Golden Gate, kompatibilní iPad s iPadOS 27, přihlášení ke stejnému Apple účtu a aktivní Wi-Fi i Bluetooth. Obě zařízení se navíc musí nacházet ve vzdálenosti do deseti metrů od sebe.
Přidání přímého dotykového ovládání zároveň může být dalším střípkem do mozaiky naznačující budoucí směřování Applu. V poslední době se stále častěji objevují informace o tom, že společnost připravuje vlastní dotykový Mac. Spekuluje se například o vrcholném modelu MacBooku s OLED displejem, tenčí konstrukcí a čipem řady M6, který by mohl dorazit už v průběhu roku 2027.
Ať už se tyto spekulace naplní, nebo nikoliv, jedno je jisté. Sidecar se díky Direct Touch stává výrazně praktičtějším nástrojem a dává iPadu v roli druhého displeje přesně takovou míru interaktivity, kterou od něj uživatelé očekávali už od samého začátku.