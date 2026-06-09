Všimli jste si toho? WWDC 2026 mělo českou stopu!

O včerejší úvodní konferenci WWDC, na které jsme se dočkali představení iOS 27, si sice můžeme s ohledem na množství novinek myslet leccos, jedna věc se jí však musí nechat – po letech na ní byla vidět česká stopa. Česky hovořící či píšící Siri však nečekejte, stejně jako aplikaci z dílny českých vývojářů, která by byla na WWDC prezentována. Svou chvilku slávy si Česká republika užila konkrétně při prezentaci schopností Siri při položení dotazu ohledně zápasů ve skupinové fázi nadcházejícího MS ve fotbale ve čtvrtek 11. července. Právě v tento den totiž odehraje česká fotbalová reprezentace první zápas na MS proti Jižní Koreji a díky tomu se do výpisu dostala.
Samozřejmě platí, že počínání české fotbalové reprezentace půjde sledovat nejen skrze Siri z iOS 27 (byť ne na území Evropské unie, ale taktéž přes aplikaci Apple Sports, která je už nyní standardně dostupná na všech iPhonech s iOS 26. Tuto aplikaci už si Apple na blížící se mistrovství perfektně „naladil„, takže turnaj může v klidu začít.