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Apple právě zahájil WWDC 2026!

Vše o Apple
A. Amaya Tomanová
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Společnost Apple před malou chvilkou zahájila přímý přenos úvodní Keynote ke své letošní vývojářské konferenci WWDC 2026, na které představí iOS 27, macOS 27, watchOS 27 a další novinky.

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Letos naposledy se na obrazovce objevil Tim Cook, kterého již brzy ve funkci nahradí John Ternus. Úvodní animací nás provázel song Dance With Me od Grace Ives. Poté jsme se za zvuků Ready, Steady, Go! od Harryho Stylese přesunuli do téměř letního Apple Parku, hned pod duhovou klenbu, pod níž nás přivítal Tim Cook. Ten ve svém úvodním proslovu vzdal poctu vývojářům a upozornil na důležitost podpory studentů a začínajících vývojářů. Poznamenal, že technologie by měly být osobní, výkonné a snadno použitelné, připomněl dlouhodobou snahu Applu o hladkou spolupráci všech operačních systémů a nalákal diváky na vzrušující novinky, týkající se (nejen) Apple Intelligence a Siri.

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Redakce Letem světem Applem vám bude přinášet novinky z úvodní Keynote v přímém přenosu po celou dobu jejího trvání, neopouštějte nás ale ani po skončení – budeme mít pro vás nálož dalších zajímavých článků. Sledujte nás, aby vám nic neuniklo.

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