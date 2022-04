Co by mohla prozrazovat letošní pozvánka o blížícím se WWDC

Když Apple minulý týden rozeslal pozvánky na WWDC, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil nejen z důvodu, že tím oficiálně oznámil datum představení iOS 16 a dalších nových OS, ale taktéž z důvodu, že pozvánky bývají často terčem spekulací ohledně toho, co zobrazují. Mezi jablíčkáři se totiž již dlouhé roky traduje, že do pozvánek na své Keynotes Apple přidává indície, které mají těm bystřejším s předstihem alespoň částečně naznačit, co konference přinese. Ačkoliv Apple tuto věc nikdy oficiálně nepotvrdil, pravdou je, že spousta teorií vycházejících z pozvánek se nakonec na dané Keynote potvrdila. Jak se však zdá, letos bude v tomto směru WWDC trochu jiné.

Sledujete-li pozvánky na Keynotes dlouhodobě, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že je v nich Apple vcelku nápaditý – zejména pak u těch pro WWDC. Letošek je však v tomto směru dost jiný, jelikož pozvánka na WWDC neobsahuje žádné ikonické heslo (pomineme-li Call to code), ba co víc – dokonce ani žádnou zajímavější grafiku. Vévodí jí totiž jen logo programovacího jazyku Swift na černém pozadí. To by sice možná ještě před pár lety evokovalo příchod Dark Mode, ale jelikož je ten součástí systémů již poměrně dlouho, z logiky věci s ním černé pozadí příliš spojovat nelze. A pokud přeci jen, nebude se jednat jistě o žádné majoritní upgrady.

Budeme-li brát v potaz jediný výraznější grafický prvek z pozvánky, nenabízí se de facto jiné teorie než ty související s programovacím jazykem Swift. Ten lze nicméně vylepšit na milion způsobů a je proto těžké v současnosti říci, o co konkrétně by se mohlo jednat. Jednou z nejzajímavějších novinek s ním souvisejícím by nicméně mohlo být jeho „přidání“ na iPady, na kterých by měly být podle některých úniků mělo být v budoucnu možné programovat aplikace, jako je tomu nyní na Macích. Pravdou však je, že se o tomto kroku v souvislosti s Applem hovoří již poměrně dlouho a je proto otázkou, jak pravděpodobná je jeho realizace nyní. Vše se ale ostatně dozvíme už na úvodní Keynote WWDC 6. června. A co myslíte vy, že pozvánka skrývá?