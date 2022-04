Jeden z nejpřesnějších zdrojů odhalil novinky z iOS 16

Přestože svět od představení iOS 16 a dalších nových OS Applu dělí již méně než 2 měsíce, zatím o nich víme pramálo. Na rozdíl od předešlých let toho totiž Applu letos o chystaných systémech uniká jen pramálo, kvůli čemuž si tak o nich nejsme zatím schopni udělat ucelenější obrázek. Nicméně díky velmi dobře informovanému reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu máme konečně k dispozici první věrohodnější zprávy.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že iOS 16 je vyvíjen v Applu pod kódovým označením “Sydney” a Apple u něj nepočítá s žádný významným redesignem či náloží nových funkcí. Zaměřit se u něj má konkrétně na další vylepšení notifikačního systému spolu s novými funkcemi pro sledování zdraví, pravděpodobně pak v kombinaci s Apple Watch. O co konkrétně se má jednat sice v tuto chvíli není jasné, nicméně aplikace Zdraví není dle mnoha uživatelů ideálně přehledná, takže je možné, že Apple zapracuje právě na tomto problému. Přepracování aplikace Zdraví by dávalo smysl i s ohledem na fakt, že s vylepšením monitoringu zdravotních funkcí má Apple počítat i u Apple Watch, respektive ve watchOS 9.

Nové operační systémy z dílny Applu se světu představí konkrétně 6. června na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC. Konference pak bude jako již tradičně pokračovat až do pátku, byť již se zaměřením na vývojáře jako takové. Snad tedy bude stát všechny letošní systémy za to a Apple produkty se díky nim dostanou na další úroveň využitelnosti.