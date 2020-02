Představení iOS 14 v ohrožení? Kvůli koronaviru hrozí zrušení letošní WWDC

Epidemie čínského koronaviru se na letošku podepíše zřejmě mnohem víc, než bychom ještě před pár týdny čekali. Kromě rozsáhlých bezpečnostních opatřeních na letištích či na mnoha veřejností hojně navštěvovaných místech jsme totiž v posledních dnech svědky i rušení velkého množství mezinárodních veletrhů či konferencí. První vlaštovkou bylo zrušení oblíbeného Mobile World Congress před pár týdny, který následovalo několik herních veletrhů. Včera pak svou konferenci F8 zrušil i Facebook, kterým se zřejmě jen pár hodin poté částečně inspiroval Microsoft, jenž pro změnu oznámil odpískání své účasti na blížící se Game Developers Conference. Nelze se tak divit tomu, že mnozí pozorovatelé Applu začali vyjadřovat obavy ze zrušení vývojářské konference WWDC.

Obavy ze zrušení WWDC jsou rozhodně na místě. Vývojářskou konferenci totiž Apple zpravidla pořádá v červnu – tedy jen zhruba měsíc po pořádání F8 Facebooku. Stejně jako konference Facebooku či dalších firem je navíc WWDC vyhledávána vývojáři z celého světa, což zvyšuje potenciální riziko zavlečení koronaviru na ní. Spojené státny americké, ve kterých se WWDC koná, se sice s žádnými velkými problémy spojenými s plošnou nákazou koronavirem zatím nepotýkají, podle vědců je nicméně jen otázkou času, kdy se i situace zde radikálně změní a nakažených skokově vzroste. Virus navíc zatím nepolevuje a proto se nedá očekávat, že by se jej do června podařilo dostat pod tak vysokou kontrolu, že by nakažení na hromadných akcích jejich účastníkům nehrozilo.

Apple se k obavám ohledně WWDC zatím nevyjádřil. Je nicméně velmi pravděpodobné, že jej kvůli koronaviru letos ohlásí o poznání dříve než jindy a to minimálně formou potvrzení pořádání. Bohužel, vzhledem k tomu, jak s kalifornský gigant k celé situaci okolo koronaviru staví bychom si spíš v současností vsadili na to, že se WWDC zruší. Apple totiž nebere šíření viru rozhodně na lehkou váhu a jako jeden z prvních nadnárodních korporátů zakázal například svým zaměstnancům do Číny cestovat, není-li to nezbytně nutné. Rovněž v zemi plošně uzavřel své obchody a kanceláře, které držel zavřené až do doby, než se hlavní vlna nákaz přes Čínu přelila. Zvýšená bezpečnostní opatření pak dodržuje i nadále.

Pokud ke zrušení WWDC skutečně dojde, nabízí se otázka, jak by minimálně její úvodní Keynote nahradil. Jelikož na ní totiž rok co rok představuje nové operační systémy v čele s iOS, které následně celé léto testuje, nelze jí “jen” odpískat a její obsah zkrátka přesunout až na některou z dalších Keynote. Jako nejpravděpodobnější varianta se nyní jeví “Keynote za zavřenými dveřmi”, na kterou by Apple pozval osobně jen vybrané zahraniční novináře a ukázal na ní hlavní novinky, které na WWDC chystal. V úvahu připadá i oznámení novinek skrze tiskové zprávy, k čemuž se Apple v poslední době uchyluje poměrně často. Nicméně vzhledem k tomu, že nové verze operačních systémů jsou jednou z největších věcí Applu daného roku, je jejich tiché představení přes tiskové zprávy daleko méně pravděpodobné. Pro jakou variantu se Apple nakonec rozhodne nicméně ukáže až čas.