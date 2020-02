Koronaviru podlehla v Číně už i hra Plague Inc., Apple ji tam odstranil z App Store

V čínském App Storu nyní nastala poměrně bizarní situace. Zmizela z něj totiž hra Plague Inc., která v posledních týdnech lámala v zemi rekordy. Jedná se totiž o simulátor pandemie, která má zničit lidstvo a mnozí Číňané jí proto hrají ve snaze zjistit, co světu hrozí při nynějším boji proti koronaviru. Jak se však zdá, to se čínským zákonodárcům najedou přestalo líbit.

Podle vyjádření vývojářů ze studia Ndemic Creations, kteří za hrou Plague Inc. stojí, má podle jejich informací hra zahrnovat obsah, který je v Číně nezákonný – tedy alespoň podle správy čínského kybernetického prostoru, která kontaktovala Apple a zajistila hře stažení. Problém je však v tom, že do hry nedorazil v poslední době žádný update, který by její povahu jakkoliv změnil a tudíž je tvrzení o nevhodném obsahu přinejmenším zvláštní. Trpěn by totiž v tom případě byl v App Store dlouhé roky, což se zdá vzhledem ke striktnosti čínských regulátorů prohlížejících dostupné aplikace jako velmi nepravděpodobné. Že je nařčení zcela mimo mísu značí podle vývojářů i to, že byla hra v minulosti mnoha organizacemi oceněna za pozitivní vliv na vzdělání, jelikož pomáhá hráčům pochopit, jak se říší nemoci a jaké dopady mohou tyto krizové situace mít na svět. Právě tato ocenění by však hra velmi pravděpodobně při porušování jakýchkoliv pravidel nezískala.

Ohromné nejasnosti kolem odstranění titulu jen utvrzují vývojáře v tom, že se Čína jednoduše rozhodla se hrou zatočit kvůli koronaviru. Proč až nyní je sice v tuto chvíli nejasné, jako nejpravděpodobnější scénář se nicméně jeví například snaha zamezit ještě větší panice, než která zemí zmítá nyní. Tento důvod však vývojářům, kterým hra vydělávala nemalé peníze, rozhodně nestačí a dle svých slov. již usilovně pracují na tom, aby se hra co nevidět vrátila do čínského App Store. Zda budou úspěšní či nikoliv sice ukáže až čas. Nicméně už nyní lze říci, že pokud je v App Storu Čína chtít nebude, Apple je do něj kvůli snaze zachovat si s ní dobré vztahy nepustí. Možná jsme tak právě svědky čínského pohřbení jedné z nejúspěšnějších iOS her posledních let.