Minirecenze hry Plague Inc.: Zahubte lidstvo vlastním virem

Pokud rozkliknete na internetu jakékoliv zprávy, ve většině případů bude zprávou dne nějaká informace o koronaviru. V době psaní tohoto článku se udává, že počet nakažených je přibližně 10 tisíc a počet obětí se vyšplhal již na 213. V reakci na tyto nelichotivé zprávy vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) globální stav zdravotní nouze. Za první měsíc roku jsme tedy byli svědky samých „dobrých zpráv“. Nicméně mohou být i tací, kterým nějaká taková epidemi hraje do noty. Řeč je o vývojářích Ndemic Creations, kteří mají na svědomí hru Plague Inc. Tato hra se díky událostem posledních týdnů stala opět velmi populární a její hratelnost raketově roste. O co ale ve hře jde? Cílem je vyhladit vašim virem celé lidstvo. Jelikož je tato hra dostupná i v App Store za pouhých 19 korun, rozhodli jsme se do ní nahlédnout.

Hra vás při prvním spuštění přivítá povedenou dramatickou hudbou, která vás doprovází počas celéhé hraní. Nicméně pojďme na samotnou hru. Při kliknutí na Novou hru si vyberete povahu nákazy. Na začátku máte k dispozici pouze bakteriální, přičemž další otevřete v případě, že dohrajete předešlý „typ nákazy“ na normální nebo těžkou obtížnost. Případně otevřete za poplatek. Po zvolení vyberete obtížnost a svou nemoc si libovolně pojmenujete. Po spuštění prvně spatříte mapu světa a vyberete lokaci, kde má vaše nákaza započíst. Postupem času se vaše nemoc šíří a za infikování jiných krajin dostáváte „DNA body“, jimiž můžete vir „upgradovat“. Lze například určit, co bude přenašečem. Na výběr jsou teda třeba krysy, komáři, voda nebo ptáci. V kartě symptomy vyberete, jak se vaše nemoc bude projevovat. Ve schopnostech viru budete upravovat jeho odolnost vůči teplotám či proti lékům.

Titul můžete i zrychlit nebo pauznout, což se občas velmi hodí. Jakmile se bude váš virus rozšiřovat, začnou proti němu bojovat vědci, kteří se budou snažit přijít s vakcínou. Jakmile dosáhnou 100 %, hra pro vás končí. Mezitiím je třeba správným způsobem virus upravovat a zpomalit jejch postup natolik, dokud lidstvo nevyhubíte. Během hry dostáváte i tipy, jak na to. Nejedná se o nic snadného a je třeba zabít opravdu všechny. Nemůžete očekávat, že se vám to povede na první pokus.

Plague Inc. ale není jen o nemocech a též nabízí různé jiné scénáře. Mně osobně se líbil scénář zvaný fake news, kde je cílem celý svět informovat o nepravdivých informacích. Svět proti vám pak bude bojovat jejich ověřováním. I zde jaksi svou nepravdivou informaci upgradujete. Předně vyberete, čeho se má informace týkat. Na výběr je například informace historická, farmaceutická, technologická, o teorii elit, o imigraci a podobně. Po jejím výběru opět můžete na základě získaných bodů určit, jakými prostředky se má informace šířit. Za mě je tento režim mnohem košatější a propracovanější než v případě rozšiřování nákazy. Také mi ale přišel složitější.

Resumé

Hra je celkově minimalsitická a žádná grafická paráda se zde nekoná. Nicméně vše je vynahrazeno hratelností a propracovaností. Pokud se nudíte a chcete na svém iPhonu vyhubit lidstvo virem nesoucím vaše jméno, rozhdoně zkuste Plague Inc. Za 19 korun tato hra rozhodně stojí za vyzkoušení.