Současný šéf Apple odřídil svou poslední keynote

Tim Cook včera absolvoval pravděpodobně poslední keynote ve funkci generálního ředitele Applu. Na závěr předem nahraného video vzkazu pronesl několik velmi emotivních slov, v nichž se ohlédl za svým dlouholetým působením v čele.
Předání žezla v záři nových technologií
Během svého proslovu Cook zdůraznil, že sdílení nových výkonných nástrojů s vývojáři pro něj vždy představovalo jeden z absolutních vrcholů jeho kariéry v pozici CEO. To, co vývojáři s pomocí platforem od Applu následně dokážou vytvořit, mu podle jeho slov neustále připomíná, že lidská představivost nemá žádné limity.
Dodal, že komunita vývojářů v průběhu let pomáhala lidem tvořit, učit se a poznávat svět zcela novými způsoby. S ohledem na neuvěřitelné možnosti, které společnost během dnešního dne představila, Cook pevně věří, že to nejlepší Apple i celý svět teprve čeká.
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Konec jedné velké éry
Vést Apple bylo pro Cooka podle jeho vlastních slov obrovskou ctí. Popsal, že hlavní severkou a orientačním bodem firmy bylo vždy vytváření takových produktů, které věrně slouží potřebám samotných lidí. Na úplný závěr svého vystoupení ještě jednou zopakoval svou víru v zářnou budoucnost a upřímně poděkoval celému publiku.
Tim Cook zastává funkci lodivoda Applu od roku 2011, kdy na této pozici vystřídal Steva Jobse. Oficiální vedení firmy po něm letos v září převezme John Ternus, současný vysoce postavený viceprezident pro hardwarové inženýrství v Applu.
K této zásadní personální výměně dojde přesně včas, tedy těsně před tradičním podzimním oznámením nových iPhonů. Na tuto změnu jsem velmi zvědavý a je jasné, že Ternus má před sebou spoustu práce.