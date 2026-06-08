Tim Cook má před sebou zřejmě poslední velkou Apple Keynote

Letošní vývojářská konference WWDC 2026 může být pro fanoušky Applu výjimečně symbolická. Podle nejnovějších spekulací by totiž mohla představovat poslední velké veřejné vystoupení Tima Cooka v roli generálního ředitele společnosti. Přestože se o jeho odchodu mluví už delší dobu, Apple zatím žádnou změnu oficiálně nepotvrdil. Zákulisní informace však naznačují, že Cook zůstane v čele firmy už jen do zářijového představení nové generace iPhonů.
Není proto překvapením, že právě úvodní keynote WWDC by měl podle dostupných informací opět zahájit on. Tim Cook stojí na pódiu vývojářské konference nepřetržitě od roku 2012 a stal se jednou z jejích nejvýraznějších tváří. Za tu dobu provedl Cook společnost Apple přechodem na vlastní čipy Apple Silicon, uvedením Apple Vision Pro i nástupem éry Apple Intelligence. Pokud jsou současné spekulace pravdivé, letošní keynote by mohla být jakousi symbolickou tečkou za jeho patnáctiletým působením v čele společnosti.
Podle informací agentury Bloomberg však nebude hlavní hvězdou celého programu. Stejně jako v předchozích letech by měl po úvodním přivítání předat slovo Craigu Federighimu, který tradičně představuje nejdůležitější novinky v iOS, macOS a dalších operačních systémech. Federighi navíc v posledních měsících získává stále větší vliv i v oblasti umělé inteligence, takže se očekává, že právě Apple Intelligence bude jedním z hlavních témat celé konference.
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Zajímavé bude sledovat také další členy vedení Applu. Očekává se například vystoupení Mikea Rockwella, který po úspěšném vedení projektu Apple Vision Pro přešel do divize umělé inteligence a nyní má mít na starosti vývoj nové generace Siri. Segment věnovaný visionOS by měl podle zákulisních informací představit Jeff Norris, zatímco novinky kolem watchOS by měl odprezentovat David Clark. Chybět by neměla ani doktorka Sumbul Desai, která tradičně představuje zdravotní funkce a dlouhodobě stojí za rozvojem zdravotnických technologií Applu.
Největší pozornost ale stejně míří na otázku nástupnictví. Stále častěji se objevují informace, že budoucím generálním ředitelem Applu se stane současný šéf hardwarového vývoje John Ternus. Někteří analytici dokonce spekulují, že by se mohl na letošní keynote krátce objevit a symbolicky převzít pomyslnou štafetu. Pravděpodobnější však podle dostupných informací zůstává scénář, že WWDC 2026 zachová tradiční formát a Tim Cook ji nejen zahájí, ale také uzavře.
Pokud se tyto spekulace potvrdí, půjde o historický okamžik. Apple totiž nezažil výměnu generálního ředitele už patnáct let a Tim Cook se během svého působení stal jednou z nejvýraznějších osobností technologického světa. Letošní WWDC tak nemusí být jen přehlídkou nových operačních systémů a funkcí Apple Intelligence, ale také symbolickým rozloučením s mužem, který provedl společnost obdobím po Stevu Jobsovi.