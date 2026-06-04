Apple chce propojit Vision Pro s Apple Pencil

Společnost Apple v současné chvíli pokračuje ve vývoji technologií pro rozšířenou a virtuální realitu a nově zveřejněný patent naznačuje zajímavý směr, kterým by se mohl ubírat ekosystém kolem headsetu Apple Vision Pro.
Společnost totiž popisuje stylus podobný Apple Pencil, který by dokázal nejen pracovat ve virtuálním prostředí, ale také uživateli zprostředkovat pocit různých povrchů a textur prostřednictvím haptické odezvy.
Ještě realističtější pocit z virtuálních objektů
Patent nazvaný „Surface Texture Detection and Emulation“ se zaměřuje na technologii, která by umožnila přenášet informace o povrchu virtuálních objektů do zařízení drženého v ruce. Jinými slovy – pokud by uživatel ve Vision Pro přejel stylusem po virtuálním dřevě, kameni nebo látce, zařízení by dokázalo simulovat rozdílné vlastnosti těchto materiálů. Apple popisuje systém schopný zaznamenávat drsnost povrchu, další povrchové charakteristiky i pohybová data, například trajektorii nebo rychlost pohybu uživatelovy ruky. Cílem je zvýšit míru ponoření do prostředí rozšířené reality (XR) a vytvořit věrohodnější interakci s digitálními objekty.
Patent sice opakovaně zmiňuje zařízení ve formě tužky, není však omezen pouze na Apple Pencil. Technologie by teoreticky mohla být implementována i do jiných ručních ovladačů nebo specializovaných příslušenství pro Vision Pro.
Haptika, pohyblivé části i pokročilé senzory
Jedním z klíčových prvků navrhovaného zařízení je pokročilý haptický systém. Ten by mohl vytvářet nebo naopak potlačovat pocity tření, drsnosti či textury pomocí vibrací, silových impulsů a řízených pohybů jednotlivých součástí zařízení. Patent zároveň popisuje využití gyroskopu, který by mohl měnit výsledný pocit z povrchu podle natočení stylusu. Významnou roli mají hrát také lineární aktuátory schopné vysouvat nebo zasouvat části zařízení, čímž by se simulace dotyku ještě více přiblížila realitě.
V dokumentaci se objevují také další komponenty, například inerciální měřicí jednotky, hloubkové senzory, barevné senzory, kamery nebo interferometry. Některé ilustrace zobrazují Apple Pencil s kamerou umístěnou přímo v hrotu, jiné varianty počítají právě s interferometry nebo speciálními senzory pro analýzu povrchu.
Na podobné technologii Apple pracuje už delší dobu
Nejde o první patent, ve kterém Apple zkoumá možnosti detekce textur pomocí Apple Pencil. Starší návrhy se zaměřovaly především na snímání skutečných fyzických povrchů a jejich barev. Nový patent se však více soustředí na opačný směr – tedy na to, jak přenést vlastnosti virtuálních objektů zpět k uživateli. Právě tato schopnost by mohla výrazně rozšířit možnosti Vision Pro v oblasti designu, vzdělávání, her nebo profesionálních simulací. Namísto používání speciálních rukavic, které Apple v minulosti rovněž zkoumal, by mohl uživatel jednoduše držet stylus a prostřednictvím něj získávat hmatovou odezvu z virtuálního světa.
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Kdy se dočkáme realizace?
Patent byl připsán pěti vynálezcům, mezi nimiž figuruje také Nicholas C. Soldner, který se v minulosti podílel například na patentech souvisejících s ultrazvukovými senzory nebo sledováním dýchání ve Vision Pro. Stejně jako u všech patentových přihlášek však platí, že jejich existence automaticky neznamená uvedení konkrétního produktu na trh. Apple si často chrání výsledky dlouhodobého výzkumu nebo vytváří patentové portfolio pro budoucí využití.
Přesto je tento dokument dalším důkazem, že společnost nadále intenzivně investuje do vývoje technologií pro Vision Pro a visionOS. Pokud se některé z popsaných řešení skutečně dostane do budoucích produktů, mohli bychom se dočkat virtuální reality, kterou nebude možné jen vidět a slyšet, ale také alespoň částečně cítit.