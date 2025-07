Apple chce naučit budoucí Apple Pencil fungovat i ve vzduchu!

Apple získal patent na revoluční Apple Pencil, který by mohl fungovat nejen na displeji iPadu, ale i ve vzduchu nebo na libovolném povrchu. Podle nového patentu s názvem „Input Device with Optical Sensors“, publikovaného americkým patentovým úřadem, se jedná o stylus vybavený optickými senzory, které dokáží snímat pohyb, orientaci i polohu ve 3D prostoru bez nutnosti doteku s displejem.

Kreslení ve vzduchu i na stole

Nový patent podrobně popisuje dva typy senzorů, které mohou být v budoucím Apple Pencil implementovány:

Optické senzory pohybu: Podobně jako v optických myších, které analyzují změny světla mezi snímky a určují tak pohyb.

Podobně jako v optických myších, které analyzují změny světla mezi snímky a určují tak pohyb. Senzory s laserovým rozptylem: Sledují pohyb stylusu na základě změn v odrazech laserového světla.

Díky těmto technologiím by mohl Apple Pencil fungovat až do vzdálenosti 10 cm nad povrchem a navíc i na materiálech, které nejsou dotykově citlivé – třeba dřevo nebo papír. To zásadně rozšiřuje jeho využití mimo iPad – například pro headsety jako Vision Pro nebo budoucí zařízení pro prostorové kreslení.

Trackball místo hrotu a chytré senzory navíc

Patent navíc zmiňuje verzi Apple Pencil s vestavěným trackballem v hrotu. Ten se otáčí při pohybu stylusu a není snímán mechanicky, ale pomocí vnitřních optických senzorů. Tento přístup má podle Applu výhody – hrot je méně náchylný na poškrábání, lépe snímá i na různých površích a eliminuje optické rušení.

Apple dokonce počítá i s integrací dalších senzorů, jako jsou akcelerometry, senzory tlaku nebo dokonce strojové vidění. To by mohlo vést k podpoře gest, rozpoznávání rukopisu a 3D kreslení v reálném čase.

Ačkoli se zatím jedná jen o patent, Apple tím naznačuje, že prostorové ovládání je klíčovou součástí budoucnosti. V kombinaci s Vision Pro nebo jiným headsetem by nový Apple Pencil mohl zcela změnit způsob interakce s digitálním světem.

Jestli se nového stylusu dočkáme již letos, zůstává otázkou. Ale jedno je jisté – Apple dál tlačí hranice kreativity o krok dál.