Apple slaví 5 let s Apple Silicon: Rozdíl mezi M5 vs. M1 je ohromující

Včera uplynulo přesně pět let od představení prvního čipu Apple Silicon – M1. Ten nahradil procesory Intel a odstartoval novou éru Maců. Debutoval 10. listopadu 2020 v MacBooku Air, Mac mini a 13″ MacBooku Pro a nabídl tehdy nejrychlejší CPU jádro na světě.
Od M1 k M5: masivní posun výkonu
Nyní jsme se dostali až k čipu M5, který byl nedávno uveden v novém 14″ MacBooku Pro. Apple postupně zvyšoval výkon i efektivitu, přidal pokročilou podporu pro AI, ray tracing a navýšil kapacitu paměti. Pojďme si porovnat M1 a M5:
- Proces výroby: M1 – 5nm (N5), M5 – 3nm (N3P)
- Základ: M1 – A14 Bionic, M5 – A19 Pro
- CPU/GPU: M1 – 8jádrové, M5 – 10jádrové
- Takt CPU: M1 – 3,2 GHz, M5 – 4,61 GHz
- Paměť: M1 – max 16 GB, M5 – až 32 GB
- Paměťová propustnost: M1 – 68 GB/s, M5 – 153 GB/s
- Ray tracing: M5 má 3. generaci hardwarového ray tracingu
- AI: M5 obsahuje Neural Accelerator v každém GPU jádru
- Geekbench 6 srovnání CPU výkonu:
MacBook Pro M1 – +-2380 bodů Single-Core/ +-8620 bodů Multi-Core
MacBook Pro M5 – +- 4300 bodů Single-Core/ +- 17800 bodů Multi-Core
Intel Macům dávno odzvonilo
Apple ještě tři roky prodával Macy s Intelem, ale v červnu 2023 ukončil jejich éru s posledním modelem Mac Pro 2019. Nyní už všechny Macy běží na Apple Silicon a Intel Macy přestanou dostávat aktualizace po macOS Tahoe. Co bude dál? Apple a TSMC už vyvíjejí 2nm čipy, které mohou dorazit v roce 2026 s 10–15% zrychlením a 25–30% nižší spotřebou. A kolem roku 2028 nás možná čekají ještě úspornější 1,4nm čipy.