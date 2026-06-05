Apple možná zkomplikuje přístup k nové Siri. Některé funkce iOS 27 mohou být jen pro vyvolené!

Jednou z nejočekávanějších novinek letošní WWDC bude bezpochyby nová Siri. Apple by měl po letech slibů konečně představit výrazně chytřejší verzi své hlasové asistentky, která se bude schopnostmi mnohem více podobat ChatGPT, Gemini nebo Claudu. Zdá se však, že minimálně zpočátku se k ní nemusí dostat úplně každý.
Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple stále interně označuje novou Siri jako „beta“ či „preview“ verzi. Jinými slovy, ani samotná firma ji zatím nepovažuje za zcela dokončený produkt. A právě to by mohlo vést k poměrně zajímavému rozhodnutí.
Gurman totiž tvrdí, že Apple zvažuje zavedení čekací listiny pro vybrané funkce nové Siri. Přístup k některým možnostem by tak mohl být po vydání iOS 27 v září omezen podobně, jako tomu bylo před dvěma lety u prvních funkcí Apple Intelligence. Uživatelé by se jednoduše přihlásili do pořadníku a Apple by jim nové schopnosti aktivoval postupně. Přesně není jasné, kterých funkcí by se toto omezení mělo týkat. Je ale pravděpodobné, že půjde především o ty nejnáročnější AI novinky, které vyžadují rozsáhlé cloudové zpracování a velký výpočetní výkon na straně serverů.
Siri se má proměnit v chatbot
Samotná nová Siri má být jednou z největších změn v historii této služby. Apple ji údajně přepracovává tak, aby fungovala mnohem více jako klasický chatbot. Uživatelé s ní budou moci vést dlouhé konverzace, navazovat na předchozí dotazy a komunikovat přirozeněji než kdykoliv předtím.
Součástí systému má být dokonce samostatná aplikace Siri určená právě pro delší konverzace. Novinka bude zároveň integrována přímo do iOS, iPadOS i macOS na systémové úrovni. Velkou změnou má být také synchronizace historie přes iCloud. Pokud tedy začnete konverzaci například na iPhonu, budete v ní moci pokračovat na Macu nebo iPadu. Přesně tak, jak to dnes funguje třeba u ChatGPT.
Apple údajně připravuje i možnost automatického mazání historie konverzací. Uživatelé si budou moci v nastavení zvolit, zda se mají chaty mazat po 30 dnech, po roce, nebo zda se nemají mazat vůbec.
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Další odklad by fanoušci nesli těžce
Informace o označení „beta“ přichází v poměrně citlivé době. Apple totiž čelí kritice za opakované odklady funkcí Apple Intelligence, které poprvé ukázal už v roce 2024. Právě nová Siri měla být jedním z hlavních taháků celé AI strategie společnosti a řada uživatelů na ni čeká už déle než rok. Na druhou stranu nejde o nic úplně neobvyklého. Málokdo si dnes vzpomene, že i původní Siri po svém debutu v roce 2011 nesla označení beta téměř dva roky.
Osobně bych se proto případné čekací listině příliš nedivil. Pokud Apple skutečně chystá tak velký skok vpřed, jak naznačují dosavadní úniky, bude chtít mít jistotu, že vše funguje spolehlivě. A právě postupné uvolňování funkcí by mohlo být nejjednodušším způsobem, jak zvládnout nápor milionů uživatelů hned po vydání iOS 27.