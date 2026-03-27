Siri půjde v iOS 27 propojit s dalšími AI asistenty!

J. Jan Vajdák
Apple se chystá na letošní konferenci WWDC, která odstartuje 8. června, představit iOS 27. Jednou z nejzásadnějších novinek má být (snad už konečně) proměna Siri. A co je zajímavé, podle čerstvých informací Marka Gurmana Apple neplánuje uzavírat partnerství s každým poskytovatelem AI zvlášť, ale místo toho do systému integruje zcela nový mechanismus „rozšíření“, krerý umožní, aby se Siri propojila s libovolným nainstalovaným chatbotem.

Doposud byla Siri úzce spjata s ChatGPT, což Apple představil už v roce 2024. S příchodem iOS 27 se však situace mění. Pokud budete mít v iPhonu nainstalovanou například aplikaci Claude od společnosti Anthropic, budete moci skrze Siri směřovat dotazy přímo na tohoto asistenta. V testovacích verzích systému se již objevují texty potvrzující, že tato rozšíření umožní externím agentům spolupracovat se Siri napříč celým zařízením. Pro uživatele to znamená, že v nastavení Siri přibude nová sekce App Store, kde si sami zvolíte, které AI služby chcete využívat.

Tento krok nijak nenabourává stávající dohodu s Googlem. Apple bude i nadále využívat modely Gemini pro pohánění vlastních funkcí Apple Intelligence a ovládání aplikací. Rozšíření jsou tu od toho, aby uživateli nabídla alternativu, pokud Siri na daný dotaz nestačí nebo pokud preferuje jiného chatbota. Změna se netýká pouze iPhonů, ale také iPadů a Maců. Gurman navíc potvrzuje, že Apple interně testuje Siri jako samostatnou chatbot aplikaci. Siri by se tak měla vizuálně i funkčně přiblížit moderním rozhraním, na která jsme zvyklí u konkurence.

Zajímavý posun nastává už nyní s verzí iOS 26.4, která poprvé umožňuje integraci AI chatbotů do rozhraní CarPlay. Aby však vše fungovalo, musí vývojáři své aplikace pro toto nové prostředí nejprve aktualizovat. Z mě bude velmi zajímavé sledovat, jak si Apple poradí. Konkurence je v tomto ohledu na míle daleko a pokud Apple nepřinese tento rok něco zásadního, zklame spoustu uživatelů.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
