Apple je opět v EU pod palbou! Hrozí zásadní změny Siri i Apple TV

Evropští vysílatelé začínají čím dál hlasitěji tlačit na regulaci technologických gigantů, přičemž nově si berou do hledáčku i platformu Apple TV a Siri. Podle zprávy Reuters totiž chtějí, aby právě tyto platformy spadly pod nejpřísnější pravidla Digital Markets Actu (DMA), což by znamenalo pro Apple solidní nepříjemnosti. Když se totiž do této kategorie dostal například iOS, Apple u něj musel povolit například instalaci aplikací z internetu.
Za iniciativou stojí organizace ACT, která zastupuje největší komerční vysílatele v Evropě včetně jmen jako RTL, ITV, Paramount+, NBCUniversal, Disney, Warner Bros. Discovery nebo Sky. Hlavní argument organizace je pak poměrně přímočarý. ACT tvrdí konkrétně to, že technologické platformy jako Apple TV, chytré televize nebo hlasoví asistenti získávají stále větší kontrolu nad tím, jaký obsah se k uživatelům vůbec dostane, což však může být zásadní problém.
Podle ACT totiž „omezený počet hráčů“ postupně získává schopnost ovlivňovat přístup k obsahu i publiku, a tím pádem i celé mediální prostředí. Jinými slovy, pokud Apple, Google, Amazon nebo Samsung určují, co se zobrazí na domovské obrazovce televize nebo jaké výsledky nabídne hlasový asistent, mají v rukou páky, které dříve patřily právě samotným vysílatelům.
Uzavření uživatelů uvnitř ekosystému
Terčem kritiky je ale i možné uzavírání uživatelů do vlastních ekosystémů. ACT konkrétně upozorňuje na to, že Apple a spol. si chtějí své uživatele uživatele „uvnitř“ svých služeb a zároveň omezovat přesměrování nebo propojení na konkurenční obsah. De facto se tedy jedná o tentýž argument, který už dobře známe z debat kolem App Storu. Applu nicméně nehraje do karet, že právě App Store už pod DMA spadá.
Zajímavé je i to, že si Apple v Evropě nedávno připsal i malé vítězství. Regulátoři totiž rozhodli, že Apple Maps ani reklamní platforma Apple Ads zatím nesplňují podmínky pro označení jako gatekeeper, a to kvůli relativně nízkému využití a menšímu dopadu na trh. O to víc ale může být současný tlak vysílatelů nepříjemný, protože míří na další klíčové části jeho ekosystému.
Jinými slovy, boj o to, kdo bude mít kontrolu nad distribucí digitálního obsahu, se zdaleka nevede jen na poli aplikací a obchodů s nimi, ale naopak se začíná přesouvat tam, kde to uživatelé možná ani tolik nevnímají. A pokud se Applu jeho pozice nepodaří ubránit, je jasné, že se minimálně Siri a Apple TV jako taková od základu změní a to ne úplně dobrým směrem. Pravděpodobně bychom se totiž dočkali jakési snahy o „univerzálnost“.