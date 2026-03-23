Novou Apple TV a HomePod mini brzdí Siri, Apple je má hotové už od loňska

Na nové generace Apple TV a HomePodu mini se čeká už poměrně dlouho a i když Apple v poslední době sype jednu novinku za druhou, tyhle dva produkty jako by pořád stály bokem. To by se ale snad mohlo už co nevidět změnit. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu jsou totiž nové verze Apple TV 4K a HomePod mini už nějakou dobu prakticky hotové. Apple je má mít připravené dokonce už od loňska, jenže jejich uvedení zřejmě brzdí čekání na novou generaci Siri a širší nasazení Apple Intelligence.
Právě Siri má být v nadcházejících verzích iOS výrazně osobnější a chytřejší, což má dle Applu smysl co nejvíce propojit s novým hardwarem. Kalifornský gigant tak podle všeho nechce nové produkty vypustit dřív, než bude mít hotovou softwarovou část, aby celý ekosystém dával větší smysl jako celek. Zajímavé přitom je, že zásoby současných modelů začínají podle dostupných informací v obchodech pomalu docházet, což však bohužel nic znamenat nemusí. V minulosti už jsme totiž podobné situace viděli a ne vždy to vedlo k okamžitému představení nástupců. Co se týče časového okna, ve hře je poměrně široké rozpětí. Nová Siri by se totiž měla objevit v iOS 26.5 nebo až v iOS 27, což znamená, že nové Apple TV a HomePod mini mohou dorazit prakticky kdykoliv od jara až do podzimu letošního roku.
Pokud se pak ptáte, co vše by novinky kromě podpory nové Siri měly přinést, ve výsledku toho po hardwarové stránce až tak moc nebude. V případě Apple TV se mluví zejménao nasazení čipu A17 Pro, což je mimochodem nejstarší čip podporující Apple Intelligence. Vedle toho by měl dorazit i nový síťový čip N1 s podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Threadu, což by mohlo být zajímavé hlavně pro chytrou domácnost.
HomePod mini pak má údajně vsadit na čip ze série S, konkrétně minimálně S9 známý z Apple Watch. Jak přesně si poradí s náročnější Siri postavenou na Apple Intelligence, zatím není úplně jasné, ale Apple si s optimalizací hardwaru a softwaru tradičně umí poradit. Vedle toho se očekává lepší zvuk, novější Ultra Wideband čip a třeba i nová barevná varianta. Doufejme tedy, že se předpovědi skutečně naplní a v dohledné době se novinek dočkáme. Mě coby dlouholetého uživatele obou těchto zařízení by totiž určitě potěšily, byť si nejsem úplně jistý, zda budou až tak zajímavé, aby i stávající uživatele starších generací vlastně přiměly k přechodu.