Sonos chtěl konkurovat Apple TV, nakonec projekt zrušil ještě před uvedením

Společnost Sonos je známá především svými reproduktory a audio technikou, ale v posledních letech zvažovala i vstup do úplně nové kategorie. Podle informací zveřejněných v rozhovoru pro Bloomberg totiž firma připravovala vlastní streamovací set-top box, který měl konkurovat zařízením jako Apple TV 4K. Projekt s interním kódovým označením Pinewood se však nikdy nedostal na trh.
Existence zařízení byla dlouho jen spekulací, ale generální ředitel Sonosu Tom Conrad ji nyní poprvé veřejně potvrdil. Zároveň vysvětlil, proč firma nakonec celý projekt zastavila ještě před uvedením.
Problém ve vývoji softwaru
Na první pohled by se mohlo zdát, že pro Sonos by podobný produkt nebyl velký krok stranou. Firma má dlouholeté zkušenosti s domácí zábavou, multiroom systémy i integrací streamovacích služeb. Přesto se ukázalo, že vstup do světa video platforem je mnohem složitější, než se může zdát. Podle Conrada totiž Sonos narazil na zásadní problém: nedostatek softwarových kapacit. Jinými slovy, firma měla plán i termín uvedení, ale chyběl jí dostatečně velký tým, který by dokázal celý systém dotáhnout do stavu, jenž by obstál vedle konkurence.
Jak sám Conrad vysvětlil, společnost si uvědomila, že bez silného softwarového zázemí by nebylo možné vytvořit produkt, který by dával dlouhodobě smysl. V takové situaci by bylo lepší projekt zastavit než uvést zařízení, které by po stránce systému nebo podpory zaostávalo.
Pinewood coby prémiové zařízení
Podle dostupných informací měl Sonos svůj set-top box prodávat za cenu mezi 200 a 400 dolary. To by znamenalo, že by se pohyboval výrazně výš než základní model Apple TV 4K, který dnes začíná zhruba na 129 dolarech. Sonos by tak pravděpodobně vsadil na podobnou strategii jako u svých reproduktorů – tedy na prémiový hardware, kvalitní integraci s domácí audiotechnikou a důraz na jednoduché ovládání. Otázkou ale zůstává, jak by si takový produkt vedl v prostředí, kde už dnes dominují platformy jako Apple TV, Roku nebo zařízení s Google TV.
Fotogalerie
A co Apple?
Zajímavé je, že zatímco Sonos svůj projekt zastavil, Apple svůj set-top box na trhu drží už dlouhé roky. Poslední generace Apple TV 4K byla představena v listopadu 2022 a hardware tak už pomalu patří mezi starší produkty v nabídce Applu. Právě proto se v posledních měsících stále častěji objevují hlasy, že by si Apple TV zasloužila novou generaci. Uživatelé očekávají především modernější čip, lepší podporu her nebo rozšíření funkcí chytré domácnosti.
Rozhodnutí Sonosu může na první pohled působit překvapivě. Firma měla hotový koncept i plán uvedení na trh. Přesto se nakonec rozhodla projekt zastavit. V technologickém světě to ale není až tak neobvyklé. Vývoj podobných zařízení dnes stojí stále víc na softwaru a službách. Samotný hardware už často není tím nejtěžším. Mnohem složitější je vytvořit platformu, která bude dlouhodobě fungovat, dostávat aktualizace a nabídne dostatek aplikací.
A právě tady si Sonos podle všeho uvědomil, že by vstupoval do prostředí, kde mají konkurenti náskok několika let. V takové situaci může být někdy nejlepší strategií říct si, že některé projekty jednoduše nedávají smysl, alespoň prozatím.