Nové Apple TV a HomePod mohou dorazit později. Jejich hlavní brzdou je Siri

Vše o Apple
Jiří Filip
O tom, že Apple pracuje na nové generaci Apple TV 4K i aktualizovaném HomePodu (mini), se v zákulisí technologického světa mluví už poměrně dlouho. Podle nejnovějších informací skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu jsou však oba produkty s největší pravděpodobností připravené už nyní, jejich uvedení na trh ale může brzdit jeden poměrně zásadní faktor – konkrétně nová verze Siri.

Právě hlasová asistentka má totiž v budoucích zařízeních hrát výrazně důležitější roli než doposud. Apple totiž podle dostupných informací plánuje propojit nové Apple TV i HomePod s funkcemi postavenými na umělé inteligenci, které budou součástí připravované generace Siri. A protože se její vývoj zatím nedaří dotáhnout podle původních plánů, odkládá se zřejmě i premiéra samotného hardwaru.

Spekulace o novém HomePodu mini a aktualizované Apple TV 4K se přitom objevují už od roku 2024. Ještě v průběhu roku 2025 se několikrát objevily zprávy, že Apple plánuje jejich uvedení do konce roku. K tomu ale nakonec nedošlo. Když pak Apple minulý týden představil nové produkty v čele s iPhonem 17e či MacBookem Neo, o těchto zařízeních nepadlo ani slovo, což leckoho docela překvapilo

Zdroj: Redakce Letem světem Applem
Podle současných informací tak může být jejich osud svázán právě s příchodem nové generace Siri. Apple původně plánoval představit výrazně vylepšenou verzi své asistentky v rámci systému iOS 26.4, jenže vývoj podle všeho naráží na problémy s spolehlivostí. Funkce tak byla odložena a nyní se počítá spíše s tím, že větší balík novinek dorazí až společně s iOS 27 a novými iPhony 18 Pro, které by měly být představeny letos na podzim. Doufejme tedy, že se tak skutečně stane. Jak Apple TV, tak HomePod má totiž své nejlepší roky za sebou a coby uživatel obou těchto produktů bych si přál, aby nová generace nejenže dorazila, ale zároveň dávala smysl i z hlediska vylepšení. 

Zdroj
