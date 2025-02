Revoluční MagSafe reprák pro iPhone od Sonosu byl za dveřmi, nakonec ale nedorazí

iPhony mohly mít velmi zajímavé příslušenství. Společnost Sonos, známá svými prémiovými reproduktory, údajně zvažovala vývoj kompaktního reproduktoru s podporou MagSafe pro iPhone. Podle informací serveru The Verge inženýři společnosti Sonos vytvořili prototyp malého Bluetooth reproduktoru, který by se připojil přímo k iPhonu za pomoci MagSafe.

Prototyp měl hranatý tvar, přičemž designově měl připomínat MagSafe Battery Pack od Applu, ovšem byl výrazně tlustší. Někteří zaměstnanci Sonosu věřili, že by produkt mohl být hitem mezi mladší generací, a to zejména díky kompaktním rozměrům a solidní kvalitě zvuku. Projekt však nakonec nebyl dotažen do konce. Důvodem měly být technická omezení, nízký tržní potenciál a otázky ohledně reálného zájmu širší skupiny zákazníků.

Společnost Sonos se v posledních letech značně snaží rozšířit své produktové portfolio. V roce 2023 uvedla na trh prémiová sluchátka Sonos Ace, která konkurují například AirPods Max. Na letošní rok se navíc spekuluje o uvedení set-top boxu, který by se mohl stát konkurencí Apple TV. Uvidíme, zda se Sonos v budoucnu přeci jen k myšlence MagSafe reproduktoru vrátí. Dokázali byste takový produkt ocenit?