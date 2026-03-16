Nová Siri se zřejmě odkládá. Dorazit má až s iOS 27

Apple se připravuje na zásadní čistku ve svém softwaru. Dlouho očekávaná „nová Siri“, o níž se spekulovalo už v souvislosti s verzí iOS 26.4, se nakonec s nejvyšší pravděpodobností odloží až na červnovou konferenci WWDC.
Projekt s kódovým označením „Campo“ má Siri od základu proměnit. Podle Marka Gurmana z Bloombergu se rozhraní asistentky více přiblíží moderním chatbotům, jako je ChatGPT nebo Claude. To nejzajímavější se však odehraje pod kapotou, neboť Apple využije loňskou miliardovou dohodu s Googlem a postaví novou Siri na základech modelů Gemini. Tato integrace, která Apple vyjde na zhruba miliardu dolarů ročně, má vést u Siri k podstatně lepšímu porozumění kontextu napříč iPhony, iPady i Macy.
Fotogalerie
Kromě AI se Apple zaměří na dotažení designu Liquid Glass. Ten sice v iOS 26 přinesl zajímavý vizuál, ale mnozí uživatelé si stěžovali na jeho nečitelnost. Řešením má být nový celosystémový posuvník, který umožní měnit intenzitu „skleněného“ efektu. Vzhledem k pokročilé fázi testování současných verzí je jasné, že se těchto novinek v iOS 26 už nedočkáme. Siri s mozkem od Googlu i detailní nastavení Liquid Glass se stanou hlavními pilíři nadcházející generace systémů.
Za mě je to sázka na jistotu, protože Apple si nemůže dovolit další rok s chybující asistentkou a nečitelným prostředím, zvlášť když konkurence v AI utíká Applu raketovým tempem. Neustále si však kladu otázku, zda budou všechny vymoženosti Siri dostupné od počátku i u nás.