Šokující obrat Applu! Nová Siri má běžet na serverech Google

Apple se údajně chystá udělat zásadní krok ve své cloudové strategii. Podle informací serveru Bloomberg zvažuje, že nová generace Siri chatbotu v iOS 27 poběží přímo na serverech Googlu, nikoli Applu.
Gemini 3 se postará o lepší výsledky
V systému iOS 26.4 sice Apple plánuje spustit první funkce založené na umělé inteligenci (LLM) přes vlastní Private Cloud Compute, avšak ty využívají starší modely Gemini. Nadcházející Siri chatbot má však běžet na nové generaci Gemini 3, která vyžaduje podstatně výkonnější servery – a Apple zatím takovou infrastrukturu nemá. To znamená, že požadavky uživatelů na nového Siri chatbota by putovaly přes cloudovou platformu Googlu. Pro Apple, který si zakládá na ochraně soukromí, by šlo o velký filozofický obrat. Private Cloud Compute byl původně navržen právě jako nástroj, který rozšiřuje ochranu dat z iPhonu až do cloudu.
Apple ustupuje
Změna v přístupu může souviset s novým vedením Siri — Craigem Federighim a Mikem Rockwellem — kteří se zřejmě rozhodli upřednostnit funkčnost před idealismem. Apple čelí tlaku dohnat konkurenci a nabídnout moderní AI funkce co nejdříve, i za cenu spolupráce s externím dodavatelem.
Přesto se očekává, že Apple si vyjedná podmínky, které zajistí, že uživatelská data nebudou uchovávána ani využívána pro reklamní účely Googlu. Ostatně, iCloud už od svého vzniku běží částečně na serverech Amazonu nebo Googlu, přičemž šifrovací klíče vlastní výhradně Apple.
Mám android i iPhone a můžu říct že Siri je v tuto chvíli opravdu vtip. V Apple zaspali posledních 5 let a konkurence je někde úplně jinde. Pořád se ohání svými ideály a když začne téct do bot, tak je najednou v pořádku kompletně otočit směr kterým se budou ubírat.
Od smrti Jobse minimální inovace a pouze tlak na ždímání peněz. Smutné…
Se Šiří souhlasím, je tupá už asi 5 let. Používám už jen na zhasínání světel doma.
S inovacemi ne – nikdo extra neinovuje a u Apple se AI oblast připravuje taky. To, že to zatím nevidíme jako produkt, je na nic, ale tohle čekání se jim může i vyplatit.