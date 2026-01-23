Zavřít reklamu

Šokující obrat Applu! Nová Siri má běžet na serverech Google

Ostatní články
Tomáš Svoboda
2

Apple se údajně chystá udělat zásadní krok ve své cloudové strategii. Podle informací serveru Bloomberg zvažuje, že nová generace Siri chatbotu v iOS 27 poběží přímo na serverech Googlu, nikoli Applu.

Mohlo by vás zajímat

Gemini 3 se postará o lepší výsledky

V systému iOS 26.4 sice Apple plánuje spustit první funkce založené na umělé inteligenci (LLM) přes vlastní Private Cloud Compute, avšak ty využívají starší modely Gemini. Nadcházející Siri chatbot má však běžet na nové generaci Gemini 3, která vyžaduje podstatně výkonnější servery – a Apple zatím takovou infrastrukturu nemá. To znamená, že požadavky uživatelů na nového Siri chatbota by putovaly přes cloudovou platformu Googlu. Pro Apple, který si zakládá na ochraně soukromí, by šlo o velký filozofický obrat. Private Cloud Compute byl původně navržen právě jako nástroj, který rozšiřuje ochranu dat z iPhonu až do cloudu.

Apple ustupuje

Změna v přístupu může souviset s novým vedením Siri — Craigem Federighim a Mikem Rockwellem — kteří se zřejmě rozhodli upřednostnit funkčnost před idealismem. Apple čelí tlaku dohnat konkurenci a nabídnout moderní AI funkce co nejdříve, i za cenu spolupráce s externím dodavatelem.

iPhone Siri Glow iPhone-Siri-Glow
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Gemini Gemini
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Vstoupit do galerie

Přesto se očekává, že Apple si vyjedná podmínky, které zajistí, že uživatelská data nebudou uchovávána ani využívána pro reklamní účely Googlu. Ostatně, iCloud už od svého vzniku běží částečně na serverech Amazonu nebo Googlu, přičemž šifrovací klíče vlastní výhradně Apple.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.