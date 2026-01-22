Siri na tričku? Apple vyvíjí AI pin s kamerami, mikrofony a zajímavými funkcemi!

Apple si podle zákulisních informací zjevně pohrává s myšlenkou, že by umělá inteligence nemusela zůstat jen doménou iPhonů, iPadů a Maců. Server The Information totiž přišel před pár hodinami se zprávou, že v Cupertinu vzniká malý nositelný AI pin, velikostně velmi blízký AirTagu, který by mohl fungovat jako neustále dostupný AI společník. A pokud vám to zní trochu jako sci-fi nebo jako koncept, který už tu párkrát byl a úplně nevyšel, nejste daleko od pravdy.
Podle dostupných informací má jít o tenký, plochý kruhový disk z hliníku a skla. Na čelní straně se mají nacházet rovnou dvě kamery (jedna širokoúhlá a jedna ultraširokoúhlá) určené pro snímání okolí, ať už ve formě fotek, nebo videa. Zvuk má zajišťovat trojice mikrofonů, které budou naslouchat dění kolem uživatele, a odpovědi nebo další audio výstupy má obstarávat integrovaný reproduktor. Chybět nemá ani fyzické tlačítko na hraně zařízení a bezdrátové nabíjení podobné tomu, které známe z Apple Watch.
Zajímavé je, že Apple má údajně ambici dostat finální rozměry opravdu hodně blízko k AirTagu, byť pin má být o něco silnější. V tuto chvíli ale není jasné, jak přesně by se zařízení nosilo. Aktuální prototypy prý nemají žádný definitivní způsob uchycení, což naznačuje, že Apple stále hledá tu správnou formu. Zatím také není jasné, zda by se pin prodával samostatně, nebo by byl součástí nějakého většího ekosystému, třeba ve spojení s budoucími chytrými brýlemi. Přítomnost kamer, mikrofonů, reproduktoru i fyzického ovládání ale naznačuje, že by měl fungovat i zcela samostatně, bez nutnosti mít ho neustále připojený k iPhonu.
Pokud by se projekt skutečně dostal do finále, dávalo by smysl, že by pin běžel na nové generaci Siri, konkrétně na chatbotové verzi, kterou Apple plánuje představit s iOS 27. Zároveň je ale potřeba zůstat nohama na zemi. AI piny a podobná nositelná zařízení zatím na trhu žádnou díru do světa neudělaly. Některé projekty skončily dřív, než se pořádně rozjely, jiné si našly jen velmi úzkou skupinu uživatelů. Přesto se do tohoto segmentu pouští čím dál víc velkých hráčů. OpenAI například spolupracuje s Jonym Ivem na vlastním malém AI zařízení, Meta tlačí své chytré brýle, Amazon experimentuje s náramkem Bee a menší firmy chrlí jeden AI gadget za druhým. Apple si tak zjevně nechce nechat ujet vlak, i kdyby to zatím znamenalo jen opatrné testování různých cest.
Podle The Information by se případný AI pin od Applu mohl objevit nejdříve v roce 2027. Zároveň ale zdroje portálu upozorňují na to, že projekt je stále v rané fázi a klidně se může stát, že jej Apple nakonec úplně zařízne. I tak je ale tahle informace zajímavým signálem, který naznačuje, že Apple začíná přemýšlet o umělé inteligenci nejen jako o funkci v systému, ale jako o základu pro zcela nové typy zařízení.