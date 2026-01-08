iOS 27: Pět velkých novinek, které Apple chystá pro iPhone

Apple představí iOS 27 už letos v červnu na WWDC 2026 a ostrá verze dorazí tradičně v září. Přestože půjde o tzv. Snow Leopard aktualizaci zaměřenou hlavně na výkon a stabilitu, nabídne i pět zásadních novinek, které mění způsob používání iPhonu.
1. Systém bez zbytečností – Snow Leopard styl
Hlavní ambicí iOS 27 je vyčistit a zrychlit systém. Apple se zaměří na opravy chyb, odstranění přebytečného kódu a lepší plynulost. Přístup připomíná legendární Mac OS X Snow Leopard, kde byly novinky potlačeny ve prospěch spolehlivosti.
2. Podpora pro iPhone Fold
V roce 2026 má dorazit první skládací iPhone. iOS 27 přinese přizpůsobené rozhraní pro menší i větší obrazovku. Spekuluje se o multitaskingu, postranních panelech a dalších funkcích inspirovaných iPadem.
3. Nová Siri a pokročilá Apple Intelligence
Apple chystá zásadní vizuální redesign Siri, která by mohla být animovanější a přívětivější. Spolu s tím se rozšíří Apple Intelligence do dalších aplikací. Funkce jako „World Knowledge“ pro obecné dotazy mohou být integrovány přímo do iOS 27.
4. Health+: zdraví jako služba
Apple plánuje placenou službu Health+, která nabídne osobní výživové plány a lékařské doporučení podle dat z aplikace Zdraví. Novinka má pomoci uživatelům lépe porozumět svému tělu a navrhnout konkrétní kroky ke zlepšení kondice.
5. Satelitní funkce pro každého
iOS 27 může přinést nové funkce přes satelit: posílání fotek v aplikaci Zprávy, Apple Map bez signálu, nebo API pro vývojáře. Některé z těchto novinek mohou fungovat i bez výhledu na oblohu – tedy i v budovách nebo lesích.
Fotogalerie
iOS 27 tak nabídne nejen rychlejší a stabilnější systém, ale i vizionářské funkce, které reagují na nové trendy jako skládací zařízení, AI asistenci, placené zdravotní služby nebo komunikaci mimo mobilní síť. Na WWDC 2026 se máme na co těšit.