iPhone má dostat 200MPx fotoaparát a změnit pravidla hry

Fotoaparát patří dlouhodobě k nejdůležitějším vlastnostem iPhonů. Nutno říct, že Apple v této oblasti postupuje spíše evolučním než revolučním tempem. To by se však podle nových informací mohlo výrazně změnit v roce 2028, kdy má iPhone poprvé nabídnout hlavní fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů. S touto informací přišel investiční report banky Morgan Stanley. Podle analytiků se Apple chystá na výrazný skok v oblasti rozlišení snímače, přičemž výrobcem 200MPx senzoru má být Samsung. Ten je sice jedním z největších konkurentů Applu na trhu chytrých telefonů, zároveň je ale klíčovým dodavatelem některých komponent. A to zejména displejů a obrazových snímačů.
První spekulace se objevily už loni na jaře, kdy leaker Digital Chat Station uvedl, že Apple pracuje na 200MPx variantě fotoaparátu. Tehdy však chyběl jakýkoli časový údaj. Nynější zpráva Morgan Stanley tak poprvé přináší konkrétní odhad, kdy by se 200 MPx fotoaparát mohl ukázat. V současnosti Apple používá 48MP senzory u všech zadních fotoaparátů, tedy u hlavního, ultraširokého i teleobjektivu. Přechod z 12MP na 48MP začal právě u hlavního snímače a přinesl nejen vyšší rozlišení, ale také lepší práci s detaily, ořezem a výpočetní fotografií. Podobný scénář lze očekávat i u přechodu na 200MP, který by mohl nabídnout výrazně větší flexibilitu při zoomu a zpracování obrazu.