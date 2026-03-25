Safari v iOS 26.4 přináší 44 novinek, 191 oprav a výrazné zlepšení stability

J. Jiří Filip
Včera večer vypustil Apple nový iOS 26.4. jehož součástí je i nová verze Safari. Ta nese rovněž označení 26.4 a podle čerstvě zveřejněných informací přináší nejen spoustu oprav, ale i novinky, které potěší webové vývojáře i běžné uživatele. Ostatně, samotný Apple se dle svých slov u updatu zaměřil zejména na stabilitu, spolehlivost a funkce, které uživatelé opravdu potřebují, aniž by je zahltila lavina novinek.

Mohlo by vás zajímat

Mezi hlavní novinky patří CSS Grid Lanes, dlouho očekávané řešení pro stavbu vizuálně bohatých galerií a složitějších rozvržení. Safari 26.4 také podporuje WebTransport, moderní alternativu k WebSocketům, která otevírá cestu k nízkolatenčním aplikacím jako například multiplayerovým hrám, nástrojům pro živou spolupráci nebo vylepšeným videokonferencím.

Další zajímavostí je Keyboard Lock API. Pokud jste někdy tvořili hru, klienta pro vzdálenou plochu nebo kreativní aplikaci, určitě jste narazili na problém, kdy některé klávesy, například Escape, nebylo možné použít pro vlastní účely, protože je systém vyžadoval pro prohlížeč. Nové API to mění, jelikož aplikace nyní může klávesy přetáhnout pro vlastní ovládání, aniž by uživatele vyhodila z fullscreen režimu.Z pohledu vývojářů se tedy jedná o aktualizaci, která konečně posiluje kontrolu nad tím, jak web funguje, a zároveň odstraňuje frustrace z omezení prohlížeče. Jedinou deprekovanou funkcí je FontFaceSet constructor z CSS Font Loading API, která už byla považována za nadbytečnou.

Mohlo by vás zajímat

Co se pak týče oprav, Safari 26.4 řeší celkem 191 chyb, které se týkaly SVG, tabulek, MathML, CSS Zoom a dalších drobností, díky nimž bude prohlížeč konečně fungovat stabilně a konzistentně napříč weby. Už z toho důvodu je proto přinejmenším vhodné si iOS 26.4 a tedy i Safari 26.4 nainstalovat. 

