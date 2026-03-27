Apple z Gemini udělá tajnou zbraň pro Siri

J. Jiří Filip
Apple získal od Googlu přístup k jejich AI modelu Gemini a hodlá z něj udělat tajnou zbraň pro Siri. Nejde přitom jen o pár drobných vylepšení, ale naopak o klíč k úspěchu budoucí Siri. Apple totiž dokáže z obrovského a náročného Gemini modelu vytvářet menší, rychlé verze, které zvládají totéž, ale bez nutnosti připojení k internetu a bez toho, aby Mac nebo iPhone začaly topit jako motorová pila. Tvrdí to alepsoň zdroje portálu The Information, které se v minulosti ukázaly jako velmi přesné. 

Princip je vlastně jednoduchý. Apple Gemini dá sérii úkolů a dostane nejen odpovědi, ale i návod, jak k nim došel. Tyto informace pak používá k tréninku menších modelů, které se učí, jak Gemini „myslí“. Výsledkem jsou efektivní modely, které umí Gemini věci, ale nepotřebují půlku datacentra. Apple přitom může celý proces upravovat podle svého. Občas sice naráží na to, že Gemini bylo původně laděné spíš pro chatboty a programování, ale většinou se daří vytvořit Siri, která reaguje přesně tak, jak chce Apple.

Co to znamená pro nás, uživatele? Siri v iOS 27 bude chytřejší než kdy dřív. Odpoví na otázky, shrne informace, zvládne číst dokumenty, vyprávět příběhy, nabídnout trochu emoční podpory nebo třeba rovnou zarezervovat cestu. A přitom poběží přímo na zařízení – rychle, plynule a bez neustálého volání do cloudu. Apple navíc dál pracuje na vlastních AI modelech, které jsou úplně nezávislé na Gemini, takže v budoucnu můžeme čekat ještě větší samostatnost a výkon přímo ve vašem iPhonu nebo iPadu.

