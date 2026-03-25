Zavřít reklamu

Siri se změní na plnohodnotného chatbota! iOS 27 přinese samostatnou aplikaci, webové vyhledávání i psaní s asistencí

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Že čeká Siri s příchodem iOS 27 obrovská změna jsme slyšeli v předešlých měsících již mnohokrát. Nyní se však konečně dostáváme ke konkrétnějším obrysům těchto změn a nutno uznat, že z uživatelského hlediska vypadají opravdu zajímavě. A protože s nimi přišel spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, je pravděpodobné, že se skutečně s předstihem dostáváme k tomu, co Apple pro iOS 27 plánuje. 

Gurmanovy zdroje potvrdily dřívější spekulace o tom, že Siri dostane vlastní samostatnou aplikaci, takže se z klasického hlasového asistenta stane plnohodnotný chatbot v duchu ChatGPT nebo Claude, který zvládne komunikaci jak hlasem, tak textem. Nová aplikace bude mít podobný systém jako iMessage, takže v ní nebudou chybět chatbubliny, seznam nebo mřížku předchozích konverzací, možnost uložit si oblíbené chaty, vyhledávat v nich a snadno začít nový rozhovor. 

Siri pak bude schopná vyhledávat na webu s vizuálně bohatými výsledky, shrnovat informace nebo hodnotit nahrané dokumenty, přičemž zůstane propojená s celým ekosystémem Applu s tím, že aktivovat ji stále půjde stiskem bočního tlačítka nebo tradičním „Hey Siri“. 

Drobnou změnu pak čeká Spotlight vyhledávání, které se částečně přesune právě pod novou Siri, přičemž Návrhy Siri dostanou víc dat, aby nabídly relevantnější tipy a návrhy. Apple navíc testuje i integraci do Dynamic Islandu, kdy zatímco Siri zpracovává požadavek, v Islandu se zobrazí zářící ikona a nápis „searching“. Po dokončení se Siri rozvine do průhledného panelu s výsledky a další interakce probíhají tažením dolů. Ve hře je i „Ask Siri“ tlačítko přímo v menu aplikací a možnost „Write with Siri“ (tedy psát si se Siri) v klávesnici, které nabídne psaní s asistencí.

Jak se tedy zdá, Apple chce, aby Siri byla víc než jen hlasový pomocník. Nově by totiž měla rozumět kontextu, využívat osobní data, reagovat mezi aplikacemi a dokonce „vidět“ obsah na obrazovce. Co se pak týče vydání, nová Siri je naplánovaná na představení během keynote na WWDC 8. června s následným uvedením v září s iOS 27, takže do té doby si budeme muset vystačit jen se spekulacemi, ale zjevně se chystá velký posun, který Siri konečně dostane do role opravdu inteligentního asistenta. A kdo ví, třeba se konečně dočkáme i podpory českého jazyka. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.