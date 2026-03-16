Štve vás Liquid Glass design? Pak vás chystaný iOS 27 nepotěší

Představení nových operačních systémů iOS 27 a macOS 27 se nezadržitelně blíží a s ním i odpověď na otázku, co bude s „kontroverzním“ designem Liquid Glass. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se však na žádné radikální změny těšit nemáme. Apple se totiž letos zaměří primárně na to, co uživatelé po loňském roce vyžadují nejvíce. Tedy na výkon, odladění chyb a celkovou stabilitu systému (podobně jako tomu bylo kdysi u legendárního updatu Snow Leopard).
Nové vedení, starý směr
Spekulace o konci Liquid Glass přiživil i loňský odchod šéfa designu Alana Dye do společnosti Meta. Na jeho místo nastoupil Steve Lemay. Tedy veterán Applu, který stál u zrodu původního rozhraní iPhonu. Ačkoliv mnozí doufali, že Lemay design okamžitě „překope“, interní verze iOS 27 naznačují opak. Liquid Glass byl projekt vyvíjený mnoho let a Apple ho nehodlá opustit po jediném roce. Spíše nás čekají roky postupného broušení hran.
Jednou z mála viditelných novinek by mohl být celosystémový posuvník pro nastavení intenzity efektu skla. Tato funkce se testovala už pro iOS 26, ale vývojáři tehdy narazili na technické potíže. Pokud se ji v iOS 27 podaří zprovoznit, uživatelé by si mohli sami určit, jak moc chtějí mít rozhraní průhledné.
iOS 26 přinesl „obarvené“ ikony (Tinted) nebo možnost vypnout odlesky. iOS 27 se pokusí tyto prvky sjednotit tak, aby méně zatěžovaly baterii a grafický čip. Za mě je to rozumná cesta. Liquid Glass vypadá skvěle na propagačních videích, ale v reálném životě, zejména na přímém slunci, je občas boj něco přečíst. Pokud Lemay dokáže vrátit systému plynulost, aniž by musel obětovat moderní vzhled, bude to pro uživatele větší výhra než další grafické vychytávky. Ja už si ale na Liquid Glass docela zvykl. Jak to máte vy?