Liquid Glass netáhne? Jablíčkáři přechází na iOS 26 pomaleji než dřív

iPhone
Tomáš Svoboda
Apple po delší době zveřejnil oficiální čísla, která ukazují, jak rychle se iOS 26 a iPadOS 26 dostaly mezi uživatele. Data vycházejí ze zařízení, která 12. února 2026 komunikovala s App Storem, tedy z aktivně používaných iPhonů a iPadů.

Jak si vede iOS 26 na iPhonech

Podle Applu aktuálně běží iOS 26 na 66 % všech iPhonů. Pokud se podíváme jen na modely uvedené na trh během posledních čtyř let, podíl je ještě vyšší – 74 % těchto zařízení už nový systém používá. Na první pohled to nevypadá nijak dramaticky odlišně od předchozí generace systému. Pro srovnání: iOS 18 měl ve stejných kategoriích 68 % a 76 %. Rozdíl ale není tak malý, jak by se mohlo zdát.

Důležitý detail je čas. Apple zveřejnil čísla pro iOS 26 zhruba 150 dní po jeho vydání, zatímco u iOS 18 šlo o období přibližně 127 dní. Jinými slovy – iOS 26 měl k dispozici zhruba o tři týdny víc času, a přesto nedosáhl stejných hodnot. Z toho plyne poměrně jasný závěr. iOS 26 se šíří pomaleji než iOS 18. Zároveň ale nejde o žádný dramatický propad, jak naznačovaly některé dřívější neoficiální odhady.

Situace na iPadech

U iPadů jsou čísla podobná. iPadOS 26 používá 57 % všech iPadů a 66 % modelů z posledních čtyř let. To je sice víc než u iPadOS 18, který měl 53 % a 63 %, ale opět je potřeba počítat s delší dostupností nové verze.

Osobně mi dává smysl, že část uživatelů zatím vyčkává. Hlavně kvůli novému designu Liquid Glass, který je výraznější změnou než u minulých verzí a hodně lidí, se kterými se bavím, z něj mají obavu. Čísla ale ukazují, že i přes opatrnost zůstává tempo adopce pořád velmi vysoké, alespoň ve srovnání s konkurenčními platformami.

