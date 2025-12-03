Zavřít reklamu

Apple začíná tlačit na uživatele, aby konečně přešli z iOS 18 na iOS 26

Vše o Apple
Jiří Filip
1

Apple udělal před pár hodinami drobný, ale přesto poměrně zajímavý posun v tom, jak prezentuje aktualizace systému. Pokud totiž stále využíváte iOS 18, možná jste si všimli, že iOS 26 už není jen nenápadná možnost někde dole v seznamu. Nově se přesunul do pozice doporučené aktualizace, kterou vám Apple servíruje přímo před očima.

Od září platilo, že iOS 26 byl volitelný upgrade a Apple nechával uživatele v klidu setrvat na iOS 18, který se dál pravidelně aktualizoval. To se však začíná měnit. Od včerejška se v Nastavení zobrazuje jako hlavní doporučená verze iOS 26.1, zatímco aktualizace iOS 18 se posunuly dolů jako druhá možnost. I nadále se tedy nebavíme o povinném přechodu, ale Apple tím jasně dává najevo, kam chce uživatele postupně směřovat.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Apple si navykl nabízet dvě verze iOS (starší a novější) vedle sebe již poměrně dávno, konkrétně pak v roce 2021 od iOS 15. Obecně pak platí, že Apple sice umožní zůstat o verzi níž, ale jen po omezenou dobu. To v současnosti znamená, že vedle iOS 26 ještě vychází bezpečnostní updaty pro iOS 18, ale toto nastavení samozřejmě nebude trvat věčně. Až Apple vyhodnotí, že má dostatečně širokou adopci iOS 26, možnost zůstat na starší verzi pravděpodobně jednoduše zmizí. V praxi to znamená, že kdo bude chtít mít nadále aktuální zabezpečení, stejně se na iOS 26 přesune.

Zatím ale není jasné, kolik uživatelů si už iOS 26 nainstalovalo. Apple totiž zpravidla zveřejňuje statistiky instalační základny až s odstupem, obvykle někdy po Novém roce. Nechme se tedy překvapit, jak na tom iOS 26 bude a potažmo kdy se Apple s vydáváním dalších verzí iOS 18 rozloučí. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.