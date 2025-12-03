Apple začíná tlačit na uživatele, aby konečně přešli z iOS 18 na iOS 26

Apple udělal před pár hodinami drobný, ale přesto poměrně zajímavý posun v tom, jak prezentuje aktualizace systému. Pokud totiž stále využíváte iOS 18, možná jste si všimli, že iOS 26 už není jen nenápadná možnost někde dole v seznamu. Nově se přesunul do pozice doporučené aktualizace, kterou vám Apple servíruje přímo před očima.
Od září platilo, že iOS 26 byl volitelný upgrade a Apple nechával uživatele v klidu setrvat na iOS 18, který se dál pravidelně aktualizoval. To se však začíná měnit. Od včerejška se v Nastavení zobrazuje jako hlavní doporučená verze iOS 26.1, zatímco aktualizace iOS 18 se posunuly dolů jako druhá možnost. I nadále se tedy nebavíme o povinném přechodu, ale Apple tím jasně dává najevo, kam chce uživatele postupně směřovat.
Apple si navykl nabízet dvě verze iOS (starší a novější) vedle sebe již poměrně dávno, konkrétně pak v roce 2021 od iOS 15. Obecně pak platí, že Apple sice umožní zůstat o verzi níž, ale jen po omezenou dobu. To v současnosti znamená, že vedle iOS 26 ještě vychází bezpečnostní updaty pro iOS 18, ale toto nastavení samozřejmě nebude trvat věčně. Až Apple vyhodnotí, že má dostatečně širokou adopci iOS 26, možnost zůstat na starší verzi pravděpodobně jednoduše zmizí. V praxi to znamená, že kdo bude chtít mít nadále aktuální zabezpečení, stejně se na iOS 26 přesune.
Zatím ale není jasné, kolik uživatelů si už iOS 26 nainstalovalo. Apple totiž zpravidla zveřejňuje statistiky instalační základny až s odstupem, obvykle někdy po Novém roce. Nechme se tedy překvapit, jak na tom iOS 26 bude a potažmo kdy se Apple s vydáváním dalších verzí iOS 18 rozloučí.
Ti, co už vědí, tak si raději počkají na verzi xx.4.1 a novější. Jsem radši když rozhraní a doladění moušek :)