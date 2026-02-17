iOS 27 kompatibilita je věc, která zajímá zejména majitele starších zařízení. Tak jako každý rok, i letos představí Apple novou verzi iOS s pořadovým číslem iOS 27 a pokud máte telefon alespoň z roku 2020, pak pro vás máme dobrou zprávu. Protože právě rokem 2020 bude začínat, respektive končit kompatibilita iOS 27. Nový operační systém totiž nabídne možnost instalace pro majitele celkem 26 telefonů iPhone. iOS 27 se má primárně, stejně jako v té době Mac OS X 10.6 Snow Leopard zaměřit především na pročištění zdrojového kódu, na zlepšení stability a výkonu celého systému. Pár novinek se sice dočkáme, ale to hlavní se má odehrát pod pokličkou a telefony by měly být s příchodem iOS 27 svižnější a na první pocit plynulejší, což se týká zejména majitelů starších modelů.
iOS 27 kompatibilní telefony
- iPhone 12 mini (2020)
- iPhone 12 (2020)
- iPhone 12 Pro (2020)
- iPhone 12 Pro Max (2020)
- iPhone 13 mini (2021)
- iPhone 13 (2021)
- iPhone 13 Pro (2021)
- iPhone 13 Pro Max (2021)
- iPhone SE 3. generace (2022)
- iPhone 14 (2022)
- iPhone 14 Plus (2022)
- iPhone 14 Pro (2022)
- iPhone 14 Pro Max (2022)
- iPhone 15 (2023)
- iPhone 15 Plus (2023)
- iPhone 15 Pro (2023)
- iPhone 15 Pro Max (2023)
- iPhone 16 (2024)
- iPhone 16 Plus (2024)
- iPhone 16 Pro (2024)
- iPhone 16 Pro Max (2024)
- iPhone 16e (2025)
- iPhone 17 (2025)
- iPhone Air (2025)
- iPhone 17 Pro (2025)
- iPhone 17 Pro Max (2025)