Apple začal prodávat nové iPhone 17e, MacBooky Neo a další novinky

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Je středa 11. března krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – v České republice, na Slovensku a v další spoustě zemí světa se začínají prodávat nové iPhony 17e, MacBooky Neo, Air M5, Pro M5 Pro a M5 Max, spolu s iPady Air M4. A že je o co stát!

Lákavých zařízení ukázal Apple v posledních dnech celou řadu, přičemž dle nás v redakci si zaslouží speciální „vypíchnutí“ zejména MacBook Air M5, který přichází s vynikajícím výkonem, 512GB úložištěm v základu a stále přívětivou cenou 29 990 Kč, či iPhone 17e, který oproti předešlé generaci velmi pěkně „dospěl“ a je tak z něj nyní podstatně komplexnější telefon taktéž s přívětivou cenovkou. Za zmínku ale rozhodně stojí třeba i MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max, které jsou definicí brutálního výkonu, či menší aktualizace pro iPad Air či Apple Studio Display.

Speciální pozornost si pak zaručeně zaslouží i žhavá novinka ve formě MacBooku Neo, kterou se Apple snaží oslovit nenáročné uživatele, které láká macOS. Za cenu 16 990 Kč v základu se totiž jedná o opravdu pěkný kousek elektroniky, který by měl výkonnostně na nenáročnou práci naprosto bohatě díky výkonnému čipu z iPhonu stačit. Když k tomu navíc přidáte fakt, že je k dispozici v několika barevných variantách, dostáváte laptop, který má zaděláno na to, stát se prodejním hitem.

