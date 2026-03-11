Apple začal prodávat nové iPhone 17e, MacBooky Neo a další novinky

Je středa 11. března krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – v České republice, na Slovensku a v další spoustě zemí světa se začínají prodávat nové iPhony 17e, MacBooky Neo, Air M5, Pro M5 Pro a M5 Max, spolu s iPady Air M4. A že je o co stát!
Fotogalerie
Lákavých zařízení ukázal Apple v posledních dnech celou řadu, přičemž dle nás v redakci si zaslouží speciální „vypíchnutí“ zejména MacBook Air M5, který přichází s vynikajícím výkonem, 512GB úložištěm v základu a stále přívětivou cenou 29 990 Kč, či iPhone 17e, který oproti předešlé generaci velmi pěkně „dospěl“ a je tak z něj nyní podstatně komplexnější telefon taktéž s přívětivou cenovkou. Za zmínku ale rozhodně stojí třeba i MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max, které jsou definicí brutálního výkonu, či menší aktualizace pro iPad Air či Apple Studio Display.
Fotogalerie #2
Speciální pozornost si pak zaručeně zaslouží i žhavá novinka ve formě MacBooku Neo, kterou se Apple snaží oslovit nenáročné uživatele, které láká macOS. Za cenu 16 990 Kč v základu se totiž jedná o opravdu pěkný kousek elektroniky, který by měl výkonnostně na nenáročnou práci naprosto bohatě díky výkonnému čipu z iPhonu stačit. Když k tomu navíc přidáte fakt, že je k dispozici v několika barevných variantách, dostáváte laptop, který má zaděláno na to, stát se prodejním hitem.
iPhone 17 lze předobjednat zde
iPad Air M4 lze předobjednat zde
MacBook Air M5 lze předobjednat zde
MacBook Pro M5 (Pro/Max) lze předobjednat zde
Apple Studio Display lze předobjednat zde