Odstartovaly předobjednávky iPhone 17e a všech dalších Apple novinek!

Je středa 4. března pár vteřin po 15:15, což ve fanouškovském světě znamená jediné – právě odstartovaly předobjednávky nových Apple produktů, které si v předešlých třech dnech odbyly svou premiéru. Pokud vás tedy některá z novinek oslovila a rádi byste si jí osahali ideálně mezi prvními v ČR/SR, máte nyní jedinečnou příležitost si toto privilegium zajistit skrze předobjednávku daného produktu. Je totiž velkou otázkou, jak to bude s jejich skladovými zásobami při startu prodejů a proto jako již tradičně platí, že kdo dřív předobjednávku vytvoří, ten si zajistí vyšší šanci, že se daných produktů hned v první den prodejů dočká.
Lákavých zařízení ukázal Apple v posledních dnech celou řadu, přičemž dle nás v redakci si zaslouží speciální „vypíchnutí“ zejména MacBook Air M5, který přichází s vynikajícím výkonem, 512GB úložištěm v základu a stále přívětivou cenou 29 990 Kč, či iPhone 17e, který oproti předešlé generaci velmi pěkně „dospěl“ a je tak z něj nyní podstatně komplexnější telefon taktéž s přívětivou cenovkou. Za zmínku ale rozhodně stojí třeba i MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max, které jsou definicí brutálního výkonu, či menší aktualizace pro iPad Air či Apple Studio Display.
Speciální pozornost si pak zaručeně zaslouží i žhavá novinka ve formě MacBooku Neo, kterou se Apple snaží oslovit nenáročné uživatele, které láká macOS. Za cenu xxx Kč v základu se totiž jedná o opravdu pěkný kousek elektroniky, který by měl výkonnostně na nenáročnou práci naprosto bohatě díky výkonnému čipu z iPhonu stačit. Když k tomu navíc přidáte fakt, že je k dispozici v několika barevných variantách, dostáváte laptop, který má zaděláno na to, stát se prodejním hitem.
iPhone 17 lze předobjednat zde
Mimochodem, pokud se pro pořízení iPhone 17e u Mobil Pohotovost rozhodnete, můžete se těšit na parádní bonus ve formě 3leté záruky zcela zdarma. Díky tomu tak budete moci využívat tento telefon delší dobu s větším klidem.
iPad Air M4 lze předobjednat zde
MacBook Air M5 lze předobjednat zde
MacBook Pro M5 (Pro/Max) lze předobjednat zde
Apple Studio Display lze předobjednat zde
MacBook Neo půjde předobjednat na Mobil Pohotovosti (odkaz aktualizujeme)