Co nás zaujalo u Applu tento týden: design vs. výkon u iPhonu 18, nejistá budoucnost HomePodu a příslib M5 Max a M5 Ultra

Apple má za sebou týden plný zajímavých náznaků i tichých posunů v zákulisí. Dozvěděli jsme se, že iPhone 18 zřejmě vsadí spíš na výkon než na nový vzhled, iOS 26.3 nečekaně poodhalil budoucí čipy M5 a kolem nového Studio Display se rozhořela debata o 90Hz panelu. Do toho všeho navíc vyvstává otázka, kam Apple směřuje se svými chytrými reproduktory HomePod.
iPhone 18: když redesign počká, výkon jde do popředí
Podle známého leakera, vystupujícího pod jménem Fixed Focus Digital se letos žádné zásadní designové zemětřesení u řady iPhone 18 konat nebude. A dává to vlastně docela smysl. Apple si u iPhonů dlouhodobě hlídá rytmus větších změn a po výraznějším redesignu modelů iPhone 17 Pro by další vizuální revoluce hned o rok později byla spíš výjimkou než pravidlem. Historie ukazuje, že se Apple často vystačí s jedním typem designu dva nebo tři roky.
To ale neznamená, že by iPhone 18 byl nudný update, naopak. Jistě nejen na mě působí zmíněné spekulace dojmem, že se Apple chystá přesunout těžiště své pozornosti od vzhledu k výkonu. Hlavním tahákem mají být čipy A20 a A20 Pro, které by se měly stát prvními 2nm čipy v historii Applu. Právě tohle je přesně ten typ upgradu, který sice na první pohled neuvidíte, ale v reálném používání se projeví – ať už delší výdrží, vyšším výkonem pro AI úlohy nebo lepší efektivitou při focení a natáčení videa.
U modelů iPhone 18 Pro a Pro Max se zároveň mluví o menším Dynamic Islandu, novém modemu C2, jednodušším Camera Control a 24Mpx přední kameře. Zajímavě zní i variabilní clona hlavního fotoaparátu, která by mohla konečně přinést větší kontrolu nad hloubkou ostrosti. Základní iPhone 18 má dorazit až začátkem roku 2027, ale většinu klíčových novinek si má ponechat. Celkově to působí jako jeden z těch roků, kdy se od Applu nechystá žádná designová show, ale technologicky hodně podstatný krok vpřed.
Upřednostnění výkonu před designem by mohlo přilákat odlišnou skupinu těch, kteří se – mnohdy po letech – rozhodnou pro upgrade. Mě osobně například designové změny nechávají víceméně chladnou, výrazný posun po stránce funkčnosti a výkonu by mě ale rozhodně přesvědčil k pořízení nového telefonu.
Fotogalerie
iOS 26.3 prozrazuje čipy M5 Max a M5 Ultra dřív, než Apple chtěl
Vývojářské betaverze operačního systému iOS se často stávají zdrojem úniků budoucích plánů Applu – a vy jste si jistě podobně jako my už stihli všimnout, že iOS 26.3 není v tomto směru výjimkou. V jeho release candidate se objevily odkazy na dvojici dosud nepředstavených čipů z rodiny M5 – konkrétně T6051 a T6052. Díky tradičnímu značení Applu pro nás není těžké poměrně přesně odhadnout, o co jde: H17C odpovídá čipu M5 Max a H17D pak M5 Ultra.
Zajímavé je ale to, co v kódu chybí. Nenajdeme zde žádnou stopu po M5 Pro, který by standardně nesl označení H17S. V této souvislosti nás může napadnout hned několik scénářů. Buď Apple tento čip jednoduše ještě nepřidal, nebo se mění interní značení, případně – a to je nejzajímavější varianta – Apple chystá konfigurace, kde budou některé modely MacBooků Pro dostupné rovnou s M5 Max a M5 Ultra.
Všimli jste si, jak se právě MacBook Pro v posledních týdnech skloňuje stále častěji ve všech pádech? Zdroje z dodavatelského řetězce naznačují, že bychom se nových modelů mohli dočkat velmi brzy, byť možná jen – jak kolega poznamenal v jednom ze svých článků – formou tiskové zprávy. Pokud by Apple skutečně uvedl i MacBook Pro s M5 Ultra, šlo by o výrazný posun v tom, jak výkonné stroje je ochoten nabízet v přenosném formátu.
Ultra čipy si zatím spojujeme hlavně s Macem Studio a Macem Pro, takže jejich přítomnost v iOS kódu může zároveň potvrzovat vývoj nové generace Mac Studia s M5 Ultra. Ať už to dopadne jakkoliv, tenhle únik jasně ukazuje, že přechod na generaci M5 je blíž, než se oficiálně přiznává.
Fotogalerie #2
Studio Display 2: 90 Hz jako kompromis mezi plynulostí a realitou
Nová generace Studio Display se znovu hlásí o slovo a tentokrát hlavně díky debatě o obnovovací frekvenci. Podle několika zdrojů, včetně informací z interní verze iOS 26, Apple uvažuje o maximu 90 Hz místo očekávaných 120 Hz. Na papíře to může působit zvláštně, protože Apple dlouhodobě pracuje se dvěma extrémy – 60 Hz a 120 Hz ProMotion.
Jenže 90 Hz není úplně náhodné číslo. V praxi přináší znatelně plynulejší posouvání obsahu než 60 Hz, ale zároveň klade nižší nároky na přenos dat. I když Thunderbolt 5 zvládne 5K při 120 Hz bez komprese, Apple zjevně počítá s tím, že uživatelé budou k monitoru připojovat další periferie a nechce jít na hranu technických limitů.
Současný Studio Display je často kritizován právě za 60Hz panel, zejména v kombinaci s vysokou cenou. Přechod na 90 Hz by tak mohl být rozumným kompromisem – rozdíl je vidět okamžitě, ale zároveň se Apple vyhne tomu, aby nový monitor příliš konkuroval Pro Display XDR. Ve hře jsou navíc i další vylepšení, jako mini-LED podsvícení, HDR nebo výkonnější čip A19 či A19 Pro pro zpracování obrazu.
Podle informací Marka Gurmana by měl nový Studio Display dorazit v první polovině roku 2026. Zda Apple nakonec zůstane u 90 Hz, nebo přece jen sáhne po 120 Hz, zatím není jisté – interní build iOS, ze kterého únik pochází, je totiž z počátku roku 2025 a jak víme z vlastních zkušeností s úniky a následnou realitou, plány se mohly změnit. Jedná se nicméně o jednu z nejzajímavějších spekulací, souvisejících s monitory, které se za poslední měsíce objevily.
Mimochodem – vzpomínáte si ještě, jak moc se modely z roku 2022 zahřívaly? Nechme se překvapit, zda i na tomto bodu Apple letos zapracuje.
Fotogalerie #3
HomePod 2 stárne a Apple zatím mlčí
Druhá generace HomePodu je na trhu už více než tři roky a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Apple chystal její přímého nástupce. HomePod 2 byl představen začátkem roku 2023 a v mnoha ohledech šlo spíš o opatrný návrat Applu do segmentu velkých chytrých reproduktorů než o ambiciózní novinku.
Oproti první generaci přinesl například čip S7, U1 pro přesné lokalizační funkce, senzory teploty a vlhkosti (které mimochodem nabízí i HomePod mini a které řada uživatelů včetně mě velmi uvítala) nebo rozpoznávání zvuků. Zároveň ale přišel o dva mikrofony a část hardwaru byla zjednodušena. Výsledkem je zařízení, které pořád exceluje zvukem, ale funkčně zůstává trochu stranou oproti konkurenci, která sází víc na chytrou domácnost a asistenty.
V posledních letech se spekulace o HomePodu točí spíš kolem alternativních zařízení. Apple má údajně pracovat na zcela novém domácím hubu – jakémsi kříženci HomePodu a iPadu se 7palcovým displejem a čipem A18, který by sloužil jako centrum chytré domácnosti a nový domov pro pokročilejší verzi Siri. Zároveň se mluví o nové generaci HomePodu mini, která by mohla dorazit už letos.
To vše ale jen podtrhuje fakt, že klasický velký HomePod momentálně není prioritou. Apple evidentně hledá nový směr, jak chytrou domácnost uchopit komplexněji. Pokud tedy čekáte na HomePod 3, zatím to spíš vypadá, že si budete muset ještě hodně dlouho počkat – nebo že ho Apple nahradí něčím úplně jiným. Třeba multifunkčním zařízením s displejem a více možnostmi správy chytré domácnosti…