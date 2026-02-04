Apple na letošek slibuje inovace, jaké tu prý ještě nebyly

Generální ředitel Applu Tim Cook během čtvrtečního hovoru k finančním výsledkům uvedl, že Apple má v letošním roce příležitosti přinést „inovace, které tu ještě nikdy nebyly“. Výrok zazněl v závěru jeho úvodního projevu, ve kterém hodnotil uplynulé čtvrtletí jako mimořádně úspěšné. „V mnoha ohledech to bylo pro Apple pozoruhodné čtvrtletí a těšíme se na všechny příležitosti v nadcházejícím roce, kdy budeme moci přinášet inovace, které tu ještě nebyly, a obohacovat životy uživatelů na každém kroku,“ uvedl Cook. Ačkoliv šéf Applu podobně hovoří poměrně často, jeho formulace o „dosud nevídaných inovacích“ je ráznější než jeho obvyklá rétorika při oznamování finančních výsledků.
Zda Apple tato očekávání skutečně naplní, ukáže až čas. Otázky se přitom nabízejí napříč celým produktovým portfoliem. Zda skládací iPhone přinese skutečně průlomové vlastnosti, například výrazně omezený ohyb displeje. Zda nová, personalizovanější verze Siri dokáže nabídnout něco navíc oproti konkurenci v podobě ChatGPT. A také zda chystané chytré brýle nebo produkty pro chytrou domácnost nabídnou funkce, které odliší Apple od zavedených hráčů na trhu. Rok 2026 by tak mohl být pro Apple mimořádně rušný a v jistém smyslu i zásadní, neboť očekávání jsou obrovská. Na jakou spekulovanou novinku se v tomto roce nejvíce těšíte vy?