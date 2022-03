Naše první dojmy z Mac Studio a Apple Studio Display: Extrémně působivá sestava

Je pátek 18. března krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – start prodejů nedávno představených novinek v České republice. Mezi těmi má své nezastupitelné místo i Mac Studio a Apple Studio Display, se kterými jsem měl možnost si pěkných pár desítek minut pohrát a detailně si je při tom prohlédnout, aby si na ně udělal co možná nejlepší obrázek, respektive první dojem. Ještě než vám jej však vylíčím musím upozornit na to, že nejsem ani u jednoho z těchto produktů cílovou skupinou a tudíž budou následující řádky psány primárně pohledem laika a Apple nadšence.

Když jsem Mac Studio a Apple Studio Display poprvé spatřil, upřímně mě překvapily rozměry prvního zmiňovaného produktu. Zatímco na produktových fotkách působí tato novinka relativně malým dojmem, musím říci, že naživo mi přijde Studio poměrně velké – zejména pak oproti klasickému Macu mini. S tím sice sdílí “půdorys”, avšak je oproti němu zhruba trojnásobně vyšší. I přes své rozměry je ale zařízení – minimálně tedy osazené čipsetem M1 Max – skutečně lehké a dokážu si představit, že jej bez problému dokážu převézt z místa na místo například kvůli práci. Co se pak týče zpracování, tomu není upřímně co vytknout, jelikož dosahuje té nejvyšší úrovně. Vše je dotaženo do nejmenšího detailu a zařízení díky tomu působí zkrátka a dobře jako stroj, který jakožto profesionál tak nějak (asi) chcete mít na stole. Kdybych pak měl zhodnotit svižnost, vzhledem k tomu, že jsem měl přístup jek ke konfiguraci s čipsetem M1 Max představeným již na podzim loňského roku, nepřinesl bych žádné nové poznatky. Proto jen v krátkosti napíšu, že je M1 Max setsakramentsky rychlý a spouštění aplikací je u něj otázkou mrknutí oka. O tom ale tento procesor není a tudíž jej nemá smysl podobně povrchně dále hodnotit.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 3 Mac Studio a Studio DIsplay 4 Mac Studio a Studio DIsplay 5 Mac Studio a Studio DIsplay 6 +5 fotek Mac Studio a Studio DIsplay 7 Mac Studio a Studio DIsplay 8 Mac Studio a Studio DIsplay 9 Mac Studio a Studio DIsplay 10 Vstoupit do galerie

Nejen Mac Studio je však pastvou pro oči. I nový Apple Studio Display je totiž skutečně překrásný kousek elektroniky, který je pro fanouška technologií jako stvořený. Jeho zpracování taktéž snese ty nejvyšší standardy a jen stěží byste na něm hledali něco, co by vás vyloženě štvalo. Osobně jsem měl k dispozici na testy model se stojanem podporujícím jen náklon displeje, který bych si sice domů nepořídil, protože mi nastavení výšky přijde u monitoru poměrně důležité, ale těm uživatelům, kterým postačí, mohu prozradit, že náklon displeje dopředu a dozadu je skutečně výrazný a polohování jako takové navíc proveditelné doslova jedním prstem. Přizpůsobení náklonu je tedy ve výsledku skutečná paráda.

Co se týče zobrazovacích schopností displeje, jas, podání barev či kontrast jsou na opravdu velmi vysoké úrovni. Naopak černou bych si osobně na monitoru s cenovkou přesahující 40 tisíc korun představoval ještě o něco lepší, byť je mi jasné, že z klasického IPS panelu se asi víc vykouzlit nedá. Když však černou zobrazovanou displejem srovnáte s černými rámečky kolem něj, je rozdíl zkrátka a dobře vidět, což je zejména ve tmě škoda. Rámečky jako takového jsou pak na můj vkus (a hlavně s ohledem na cenu displeje) poměrně široké a nedá se úplně říci, že by zařízení slušely. Nejedná se sice o žádný extrém, ale přijde mi škoda dělat u podobných kousků cílících na profesionální uživatele podobné kompromisy.

Co mě poměrně zaujalo, je to, jak se displej zahřívá. Když jsem dal nad jeho horní hranu s větracími otvory ruku, přišlo mi, že z nich již po pár desítkách minut hraní si s ním (byť na nejvyšší jas a se zobrazování relativně náročných věcí) sálalo teplo. Nejednalo se sice o nic extrémního, ale bude asi zajímavé sledovat, jak si displej povede při delší zátěži – tedy jinými slovy zda bude topit na vyšší stupně, nebo zůstane na podobné teplotě co pár minut po startu. Kromě tepla mě pak trošku překvapila – a do jisté míry i zklamala – obnovovací frekvence. Ano, věděl jsem, že si jdu hrát s panelem s obnovovací frekvencí 60 Hz, ale abych byl upřímný, přijde mi, že na každém monitoru vypadá oněch 60 Hz jinak. Například na Pro Display XDR, který disponuje toutéž frekvencí, mi přišla plynulost zobrazovaného obsahu či pohyb kurzorem plynulejší.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 11 Mac Studio a Studio DIsplay 12 Mac Studio a Studio DIsplay 13 Mac Studio a Studio DIsplay 14 +18 fotek Mac Studio a Studio DIsplay 15 Mac Studio a Studio DIsplay 16 Mac Studio a Studio DIsplay 17 Mac Studio a Studio DIsplay 18 Mac Studio a Studio DIsplay 19 Mac Studio a Studio DIsplay 20 Mac Studio a Studio DIsplay 21 Mac Studio a Studio DIsplay 24 Mac Studio a Studio DIsplay 26 Mac Studio a Studio DIsplay 27 Mac Studio a Studio DIsplay 28 Mac Studio a Studio DIsplay 32 Mac Studio a Studio DIsplay 33 Mac Studio a Studio DIsplay 34 Mac Studio a Studio DIsplay 36 Mac Studio a Studio DIsplay 37 Mac Studio a Studio DIsplay 38 Vstoupit do galerie

Kdybych pak měl zhodnotit úhlopříčku, myslím si, že 27” je ideální volba pro většinu uživatelů. Rozměrově se totiž jedná o stále poměrně přívětivé zařízení, které je však již schopné pojmout spousty nejrůznějšího obsahu pro zobrazení a ten na svou plochu poskládat tak, aby k němu měl uživatel přehledný přístup. Naopak 32”, kterými disponuje například právě výše zmíněný Pro Display XDR, už je opravdu velikostní extrém.

V krátkosti jsem si u Studio Displaye stihl pohrát i s webkamerou, která má být podle zahraničních recenzentů nekvalitní. Abych však byl upřímný, nezdálo se mi, že by trpěla vyloženě nekvalitou. Ano, nejedná se o špičku, ale na druhou stranu ani o podprůměr či dokonce průměr. Vezmu-li navíc v potaz to, že se jedná o webkameru s ultraširokoúhlým objektivem, který mívá zpravidla horší světelnost, není si dle mého moc na co stěžovat. Pozitivní je navíc to, že Apple již přislíbil softwarový update, kterým kvalitu kamery zlepší.

Podtrženo, sečteno – obě zařízení jsou opravdu překrásná a jsem přesvědčen o tom, že v portfoliu Applu zaujmou velmi důležitou roli. Uživatelé, kteří potřebují kvalitní displej spolu s počítačem, který jim poskytne dostatek výkonu v líbivém a hlavně stále kompaktním těle, budou z novinek dle mého uneseni. Ano, Studio Display má alespoň v mých očích po pár desítkách minut mouchy, ale pořád se jedná o jeden z nejlepších, ne-li nejlepší, monitorů ve své cenově kategorii připojitelný k Apple produktům.

Mac Studio a Apple Studio Display lze zakoupit například u iStores